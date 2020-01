TERMOLI. La Rieco Sud e l'Ufficio Ambiente del Comune di Termoli ringraziano la cittadinanza per la collaborazione ricevuta durante le operazioni di spazzamento straordinario avvenute ieri in diverse vie cittadine. La collaborazione massiccia della cittadinanza ha permesso di effettuare una buona pulizia delle strade, malgrado la presenza di qualche auto rimasta parcheggiata.

Plauso particolare per i residenti di via Nicola Mascilongo che hanno provveduto a spostare tutte le auto per permettere un'accurata pulizia dell'intero manto stradale.