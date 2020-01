TERMOLI. Se Rieco Sud e Comune di Termoli plaudono alla serietà di comportamento della cittadinanza in relazione allo spazzamento straordinario di venerdì scorso, utenti reclamano la stessa attenzione per un’altra zona del quartiere Sant’Alfonso.

«Si segnala, la presenza da diverse settimane di rifiuti generici (come da foto allegate) nella zona di via di Francia. Nel ringraziare anticipatamente l’ azienda competente, già intervenuta nella suddetta zona in un’altra occasione, in seguito ad analoga comunicazione, siamo fiduciosi in un ulteriore intervento. Sempre consapevoli che anche il cittadino debba seguire le giuste norme per la tutela ambientale in una sinergica collaborazione. Grazie».