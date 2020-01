TERMOLI. Nella domenica 5 gennaio, vigilia dell'Epifania, come ogni anno il gruppo folklorico marinaro 'A Shcaffette" darà vita al canto della Pasquetta.

L’esibizione inizierà alle ore 19 in piazza Monumento per poi concludersi alla Torretta Belvedere, per la consegna dei doni da parte dei Re Magi.

La cittadinanza è invitata a partecipare per la continuità delle tradizioni culturali termolesi.