Strada poco sicura, arrivano 2 dossi e limite di velocità a 15 km/h in via Caduti sul Lavoro

TERMOLI. Nel fiorire delle discussioni e delle polemiche sulla sicurezza stradale, anche per le recenti vicende luttuose, due pedoni morti in pochi giorni, l’amministrazione comunale continua nell’opera di disciplinare meglio alcune situazioni particolari.

Dopo via De Sanctis, nuova ordinanza, del 2 gennaio scorso, in via Caduti sul Lavoro, dove sono state riscontrate criticità dovute essenzialmente alle elevate velocità di percorrenza dell’intero tratto che va da via Molinello sino a via Francesco de Sanctis.

L’assenza di marciapiedi, oltre alla particolarità plano altimetrica di detta strada, determinano condizioni di potenziale incompatibilità tra i flussi veicolari e quelli pedonali; della questione sopra rappresentata alcuni cittadini residenti hanno interessato la Prefettura di Campobasso.

Con nota n. 46284 del 06.09.2018, l’allora comandante della Polizia Municipale ha indicato quale possibile soluzione tecnica alle problematiche evidenziate in premessa e per tutelare la cosiddetta utenza debole, la limitazione della velocità di percorrenza a 15 Km/h oltre all’installazione di due dossi limitatori di velocità, opportunamente segnalati, il primo dopo l’intersezione con vico Caduti sul Lavoro e il secondo dopo l’incrocio con via Luigi Einaudi.

Le caratteristiche funzionali di via Caduti sul Lavoro comportano la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 179 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495, relativamente all’impiego dei cosiddetti “dossi rallentatori”.

E’ stato così ritenuto necessario pertanto adottare un apposito atto di disciplina per la tutela dell’utenza debole ed essenzialmente volto all’incremento degli standard di sicurezza di via Caduti sul Lavoro.

E’ stato istituito il limite di velocità di 15 Km/h per il tratto di via Caduti sul Lavoro compreso tra via Molinello e l’incrocio tra via de Nicola e via Francesco de Sanctis; l’installazione di 2 “dossi rallentatori” omologati, rispettivamente in corrispondenza dell’intersezione con vico Caduti sul Lavoro (vicolo cieco di accesso all’ex dispensario ospedaliero) e in prossimità dell’incrocio con via Luigi Einaudi; l’installazione della segnaletica verticale di segnalazione della presenza dei dispositivi di rallentamento.