Rimborsi dalla società Autostrade per le code sull'A14, Castaldi: «Vigileremo»

VASTO. "Le festività natalizie dovrebbero essere un momento di serenità per ognuno di noi: purtroppo i cittadini in viaggio sulla A14 si troveranno in una situazione tutt'altro che serena, per colpa dei rallentamenti nel tratto autostradale fra Vasto e Porto S.Elpidio.

Autostrade ha ammesso immediatamente le sue responsabilità, garantendo i rimborsi dei pedaggi agli automobilisti vittime delle code e dei relativi ritardi. Visti i trascorsi, non era una cosa scontata: evidentemente le pressioni del MoVimento su Autostrade stanno facendo effetto.

È importante far sapere a tutti come ottenere questi rimborsi: bisogna scrivere a info@autostrade.it, con una copia dell'attestato di viaggio in allegato.

Vigileremo affinché i rimborsi avvengano davvero.

Ringrazio la Protezione civile, che prontamente si è predisposta ad un lavoro straordinario di assistenza, al fine di mitigare i disagi degli automobilisti."

Gianluca Castaldi, Sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento