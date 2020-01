TERMOLI. Abbiamo appena mosso i primi passi nell’anno nuovo e, come capita sempre durante i primi di gennaio, dobbiamo familiarizzare col suono o con la visione del numero “2020”. Ammettiamolo: ci emoziona un po’, o ci lascia straniti per qualche istante, la prima volta in cui leggiamo o scriviamo una nuova data. Molti di noi per un po’ continuano, per abitudine, a confondersi e indicare ancora quella dell’anno precedente.

Il 2020 fa differenza? Nell’uso quotidiano no. Eppure da un paio di giorni si va facendo spazio sul web e sui social un avvertimento che desta stupore e inquietudine; forse sarà capitato anche a voi di leggerlo o riceverlo sulle app di messaggistica istantanea. Si presenta in sfumature diverse ma che suonano tutte più o meno così:

«Consulenza legale per il 2020.

Quando scriviamo una data su assegni o documenti, durante quest’anno è necessario scrivere l’intero anno 2020 in questo modo: 31/01/2020 e non solo 31/01/20, perché è possibile per qualcuno modificarlo in 31/01/2000 o 31/01/2019 o qualsiasi altro anno a convenienza.

Questo problema si verifica solo quest’anno. State molto attenti!

Non scrivete o accettate documenti con solo 20. Fate girare questa utile informazione».

«Accipicchia, non ci avevo pensato! Grazie per il consiglio» sono le prime parole che balzano alla mente. Ma rileggiamo e analizziamo il testo un po’ meglio – azioni che, a dire il vero, andrebbero compiute al cospetto di qualsiasi affermazione, prima di prenderla per buona e ripeterla a nostra volta.

Innanzitutto, non si tratta di una “consulenza legale”: nessun ordine o associazione di professionisti l’ha infatti emanata, legittimata o condivisa. A farlo per primo pare sia stato il dipartimento di Polizia di East Millinocket, una cittadina americana dello Stato del Maine, sotto forma di vignetta postata sulla propria pagina Facebook. La stessa è in seguito stata ripresa, tradotta e trasformata in diverse varianti anche in Italia.

Quando leggiamo affermazioni di questo tipo, specie se non provenienti da fonti autorevoli, e abbiamo il sentore che ci sia qualcosa di strano ma non sappiamo spiegarci cosa, ci sono indicatori abbastanza precisi e costanti che possono venirci in aiuto, in primis di tipo lessicale. Espressioni quali «state attenti», «è tutto vero», «fate girare», specie se condite di punti esclamativi, sono proprie delle cosiddette “bufale” o, come in questo caso, di quelle voci in parte vere ma in parte ingigantite allo scopo di riscuotere consensi e popolarità e con l’effetto di creare inutili allarmismi.

In seguito, una volta “captato” il fenomeno, è buona pratica spendere qualche minuto del nostro tempo per informarci a dovere, magari verificando sui media stessi se un congruo numero di altre fonti riporta la stessa notizia, o meglio ancora rivolgendoci direttamente a chi è più esperto di noi nel campo in questione: un medico se si tratta di un’informazione sanitaria, un avvocato se la notizia ha carattere legale e così via.

In molti casi può essere sufficiente un po’ di buonsenso: proviamo ad applicarlo a quanto letto sopra. È vero che si può facilmente alterare il numero "20" per farlo diventare, ad esempio, "2019"? Certo, innegabile. Ma è altrettanto vero che «Questo problema si verifica solo quest’anno»? No. Nell’abbreviare il 2019 in “19”, si sarebbe potuti incorrere nel rischio che qualcuno modificasse l’anno in “1999”. Sarebbe però suonato inverosimile, come è inverosimile che qualcuno possa trarre beneficio dal retrodatare un assegno da “2020” a “2019”.

Senza contare che anche le cifre che indicano data o mese possono essere alterate: perfino un bimbo può trasformare rapidamente un 3 in un 8, con appena un pizzico di abilità in più un 5 può diventare un 6, eccetera. Del resto, ai tempi della scuola non era raro che uno studente tentasse di modificare un voto sulla pagella o di falsificare la firma dei genitori per giustificare un’assenza.

Entriamo, peraltro, in un anno in cui la gran parte dei documenti fiscali sta diventando obbligatoriamente elettronica, ed è noto a tutti come un documento digitale possa essere manipolato pur senza essere esperti di grafica.

Per farla breve: falsificare un documento è più facile di quanto crediamo, e se qualcuno è realmente intenzionato a truffarci troverà il modo di farlo a prescindere dalle precauzioni che adotteremo; è stato così negli anni passati e lo sarà negli anni a venire, ed è anche per questo che esistono strumenti etici e legali per dimostrare la verità qualora ce ne fosse bisogno. Ciò detto, resta un fatto che la prudenza non è mai troppa, fino a quando non si trasforma in ossessione.

Quindi, la frase di chiusura che suona quasi come un ordine ufficiale («non scrivete o accettate...») non dovrebbe affatto essere presa a monito né preoccuparci; concordiamo sul fatto che - in qualsiasi caso e in qualsiasi anno, il 2020 non fa eccezione - possa essere buona norma quella di scrivere le cifre per esteso, se non addirittura a lettere laddove lo riteniamo opportuno, a condizione di esercitare questa pratica senza che diventi un’isteria collettiva.