Minori implicati in processi penali, Termoli apre alle misure alternative

TERMOLI. Nuova impronta sociale del Comune di Termoli rivolto ai ragazzi implicati in procedimenti penali. «Il Comune di Termoli collabora da anni con l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Campobasso attraverso l’inserimento dei minori e giovani/adulti in carico al suddetto Ufficio presso il Centro socio-educativo per disabili “San Damiano” ed il Centro socio-educativo per minori “ Il Mondo a Colori” per lo svolgimento di attività di volontariato.

L’Ussm si occupa di minorenni sottoposti a procedimento penale nella fascia di età compresa tra i 14 e i 18 anni e prosegue il suo intervento fino al compimento del 25esimo anno di età e che, nell’ambito delle misure penali e degli istituti giuridici previsti per i minorenni con particolare riferimento alle misure alternative alla detenzione e all’art. 28 D.P.R. 448/88 (sospensione del processo e messa alla prova) mira a costruire progetti educativi con la collaborazione di più attori sociali.

Lo svolgimento di attività di volontariato può essere considerato come un valido contributo alla costruzione di progetti di intervento a favore dei minori e giovani/adulti i quali, attraverso una riparazione indiretta del danno causato con la commissione del reato, possono sperimentare un percorso di arricchimento personale e sociale utile al processo di crescita e responsabilizzazione; l’amministrazione Roberti opportuno promuovere il rapporto di collaborazione tra il Comune di Termoli e l'Ussm mediante la sottoscrizione di un accordo operativo per lo svolgimento di attività di volontariato a titolo gratuito da parte dei minori e giovani sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

L'accordo operativo suddetto è stato condiviso e sottoscritto in data 19/12/2019 dal Dirigente del Settore VII del Comune di Termoli Marcello Vecchiarelli e dal sostituto del direttore dell'Ussm Antonella Calvanese e non comporta oneri economici a carico del Comune; lo stesso stabilisce finalità, destinatari, competenze ed azioni, referenti, durata e verifica del rapporto di collaborazione tra le parti. Il provvedimento e l’accordo operativo all'Ussm saranno trasmessi per opportuna conoscenza alla società cooperativa sociale Sirio scarl quale soggetto gestore dei centri "San Damiano" e "Il mondo a colori".