TERMOLI. Travolgente il successo del gruppo folclorico termolese 'A Shcaffette, ormai con 42 anni di attività alle spalle,che ha animato Corso nazionale e piazza Monumento, fino al borgo antico, con la rievocazione del canto popolare della Pasquetta.

Un evento magico, che ha preparato al meglio l'arrivo dell'Epifania, che oggi fa calare il sipario sulle festività natalizie.

L’esibizione ha avuto inizio alle 19 e dintorni in piazza Monumento per poi concludersi alla torretta belvedere, per la consegna dei doni da parte dei Re Magi. In questo modo si opera per la continuità delle tradizioni culturali termolesi.