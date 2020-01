Si rinnova la Befana del detenuto alla chiesa di San Timoteo

TERMOLI. Come ogni anno, ormai, il 6 gennaio, solennità liturgica dell’Epifania, presso la Parrocchia di san Timoteo in Termoli, si ripropone la possibilità, per chi desidera, di soccorrere la popolazione detenuta presso la Casa Circondariale di Larino, offrendo quanto è necessario per l’igiene personale e indumenti intimi di cui mancano tanti di loro perché dimenticati perfino dalle famiglie o provenienti da molto lontano o meno abbienti di tanti altri loro colleghi.

Durante la giornata del 6 gennaio i fedeli che si recheranno alla celebrazione delle messe: ore 08,30 - 11,00 - 18,00 potranno portare quanto preparato e consegnarlo al momento della raccolta.

Fare del bene bonifica se stessi e benefica i fratelli, ristabilisce la giustizia che diventa amore condiviso e attenzione donata.

San Paolo scriveva a Timoteo suo figlio prediletto nella fede: “ A quelli che sono ricchi in questo mondo ordina di non essere orgogliosi, di non porre la speranza nell’instabilità delle ricchezze, ma in Dio, che tutto ci dà con abbondanza perché possiamo goderne. Facciano del bene, si arricchiscano di opere buone, siano pronti a dare e a condividere; così si metteranno da parte un buon capitale per il futuro, per acquistarsi la vita vera.” (1Tm. 17-19). La vera economia è la gratuità!