TERMOLI. Dal 1984 la sezione femminile della Croce Rossa di Termoli, come ci ha detto la responsabile Annalucia Presutti, fa fronte alle richieste di aiuto di generi di prima necessità per circa 1.500 bisognosi e dicevamo dal 1984 distribuisce doni e dolci della befana ai bambini di famiglie bisognose.

L'unico problema in questo momento è la mancanza di spazio adeguato per i tanti prodotti che devono essere distribuiti. Le stesse volontarie fanno un appello per cercare di avere nuove socie, perché non c'è stato un ricambio generazionale adeguato alle esigenze del territorio.

Anche quest'anno tanti bimbi e tanti giocattoli e calze donate da semplici cittadini, ma anche da parte di enti pubblici e privati