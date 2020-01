Manovre salvavita: lezioni pratiche in piazza Monumento Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. L'importanza di saper praticare manovre salvavita, nel codice Blsd, con l'utilizzo di un defibrillatore, lo abbiamo visto appena ieri pomeriggio, sul terreno di gioco della Turris a Santa Croce di Magliano, dove un noto dirigente termolese è stato salvato dopo aver avuto un arresto cardiaco che ne ha messo a repentaglio la vita.

Stamani, in piazza Monumento, con la Misericordia di Termoli, grazie all'opera e all'impegno dei suoi volontari, assieme al Lions club Tifernus, che per diverse iniziative, vedi Viva Sofia, questa la denominazione della manifestazione formativa odierna, collabora con la Confraternita di via Biferno, ci sono state lezioni pratiche con defibrillatore e le manovre di disostruzione pediatrica, che nell'attesa della discesa della Befana, hanno calamitato l'attenzione di un folto pubblico.