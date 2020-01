Stefano e gli altri angeli che hanno salvato la vita a Silvio Luciani

TERMOLI. In merito alla vicenda che ha visto ieri pomeriggio coinvolto il nostro carissimo amico Silvio Luciani, colpito da arresto cardiaco sul campo di calcio di Santa Croce di Magliano, dove come dirigente della squadra del Guardialfiera stava assistendo alla gara della sua squadra contro appunto i locali di Santa Croce. Dati i grandi meriti al giocatore della squadra di casa Stefano Caiola che in accappatoio visto che era sotto la doccia, è corso fuori richiamato dalla concitazione e ha praticato il massaggio cardiaco in modo perfetto a Silvio e questo ha contribuito senza meno a salvargli la vita. Ma se Stefano è stato un angelo sceso dal cielo per Silvio, dobbiamo dire che era una bella squadra, di altri angeli presenti e accorsi per cercare di salvare la vita al nostro amico conosciutissimo a Termoli.

Si perchè come ci racconta il tecnico del Guardialfiera Mimmo Antenucci: «Quando Silvio è svenuto cadendo a terra, davanti agli spogliatoi a fine partita, stava parlando con me e il mio portiere, vedendo la scena subito abbiamo gridato e il primo ad accorrere è stato il mio secondo portiere, Matteo Lallitta il quale con un movimento rapido gli ha ficcato due dita in bocca tirandogli fuori la lingua, mentre un mio dirigente Alfonso Tozzi gli ha alzato le gambe poi in quei momenti concitati e drammatici sono usciti tutti compreso il giocatore della Turris Stefano Caiola che con fare deciso ci ha detto a tutto su diamoci da fare e sia lui che l'altro mio portiere Antonio Antenucci, il defibrillatore è stato poi usato dagli operatori del 118 che sono arrivati subito nel giro di tre quattro minuti che erano presenti al campo come servizio di sicurezza e non mi dimentico nemmeno di un ragazzo che stava con noi che fa l’infermiere di professione Giuseppe Palazzo, lui se ne era già andato, lo abbiamo chiamato ed è tornato subito indietro ed anche lui si è adoperato nel fare la respirazione bocca a bocca e massaggio cardiaco.

Ho voluto dire questo perché è giusto dare merito a Stefano che è stato davvero bravissimo, ma anche i ragazzi di Guardialfiera hanno dato un contributo saliente alla salvezza della vita di Silvio».

Una squadra in campo di Angeli oltre che di bravi giocatori, che hanno fatto del loro meglio per strappare alla morte Silvio Luciani, al quale il destino ha affidato un esercito di angeli custodi che non mancheranno di essere ringraziati quando Silvio tornerà alla sua vita normale , dopo un pomeriggio dove si è temuto davvero che la perdesse, questa è sicuramente una bella storia che è arrivata con qualche giorno di ritardo da Natale, ma l'importante che abbia avuto un lieto fine.