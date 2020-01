GUGLIONESI. Nella serata di oggi cerimonia di chiusura della ventesima edizione della mostra del presepe artigianale presso la chiesa di San Nicola.

Ad esporre 26 presepisti molisani con un totale di 50 opere, alcune delle quali sono state anche esposte al Roma, al Museodei misteri di Campobasso e in altri luoghi di culto Italiani. La mostra è stata allestita all'interno della suggestiva chiesa di San Nicola di Guglionesi - Monumento Nazionale - e curata dall'Associazione San Nicola con a capo il Presidente Antonino Pace. Hanno preso parte alla cerimonia il parroco don Antonio Sabetta, che con grande commozione ricorda il significato della Natività ed elogia l'associazione per la costanza e l'impegnodelle proprie iniziative, a seguire prende la parola la consigliera del Comune di Guglionesi Barbara Morena che si complimenta con i presepisti per le opere realizzate e curare in ogni dettaglio inoltre dona all'Associazione delle Natività stilizzate, da donare ai presepisti, da lei stessa realizzate e precisa che i materiali occorsi per la realizzazione li ha pagati con i gettoni di presenza percepiti nel 2018.

Sempre nello stesso anno aveva già donato ad altra Associazione dei gadget da distribuire ai bambini durante un'altra iniziativa, infine prende la parola il presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti che con grande stupore e meraviglia osserva tutti i presepi esposti e si complimenta sia con l'Associazione che con gli artisti, un suo pensiero va al Monumento Nazionale ovvero la Chiesa di San Nicola "questa chiesa è un gioiello dell'architettura".