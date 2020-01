Striscia la Notizia e la campagna "No mozziconi a terra": in onda la promessa di Roberti

TERMOLI. Era piombato anche al Comune di Termoli, nelle more della seduta di Consiglio comunale dello scorso 10 dicembre, per lanciare anche sul nostro territorio la campagna nazionale “No mozziconi a terra”, contro il diffuso malcostume di gettare per strada uno dei rifiuti più inquinanti al mondo.

Parliamo dell'inviato di Striscia la Notizia Riccardo Trombetta.

La normativa che lo vieta è già in vigore dal 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 221, art. 40) e prevede una multa dai 60 ai 300 euro per i trasgressori, ma quasi nessun comune la fa rispettare. Proprio per questo tutti gli inviati del Tg satirico di Antonio Ricci chiederanno ai sindaci d’Italia di firmare un accordo che li impegni ufficialmente ad applicare la normativa e a comunicarne i risultati ai cittadini.

La seduta si era così aperta con l’inviato della trasmissione di Canale Cinque “Striscia la Notizia” Riccardo Trombetta che ha strappato al sindaco Francesco Roberti un impegno contro i mozziconi di sigarette gettati per strada. Trombetta è entrato in sala consiliare ad assise già avviata e con il primo cittadino ha siglato un patto con l’impegno di rivedersi tra tre messi al fine di verificare come in questo lasso di tempo l’amministrazione comunale abbia preso provvedimenti.

Roberti ha annunciato l’acquisto di nuovi posaceneri che verranno dislocati per le vie del centro.

L’incursione è stata trasmessa questa sera, nella puntata dell’Epifania, del programma cult di Resilienza, Striscia la Notizia su Canale 5.