TERMOLI. L’amministrazione comunale di Termoli, su iniziativa dell’Assessore alle politiche sociali Silvana Ciciola, ha fatto visita nel pomeriggio dell’Epifania agli utenti delle strutture socioassistenziali del territorio: prima tappa ad Opera serena dove, complice la presenza della nota band dei fratelli Pipoli per la musica e delle Befane del Centro sociale di Difesa Grande per l’animazione, i numerosi ospiti e operatrici presenti si sono uniti al karaoke animato principalmente dal sindaco Roberti, noto amante della musica e del canto, unitamente all’assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola, il presidente del consiglio Michele Marone e al vice sindaco Vincenzi Ferrazzano; presenti anche gli assessori Mottola e Barile e i consiglieri Antignani, Malorni, De Guglielmo e Montano. Agli anziani della struttura l’amministrazione ha portato in dono un cesto di dolci.

La seconda visita è stata tutta dedicata ai ragazzi della Casa di Kore: molti i ragazzi presenti che hanno condiviso in special modo col sindaco Roberti dei momenti di divertimento e svago. L’emozione dei ragazzi era palpabile nel vedere il primo cittadino, forte evidentemente della propria esperienza di padre e docente, proporsi come mazziere nel popolare gioco del 7 e mezzo.

Ai ragazzi della Casa di Kore sono stati portati in dono una torta, dei dolci ed alcune bottiglie di olio extravergine di oliva prodotto dalle utenti del centro antiviolenza regionale e donato dalle Cooperative sociali Kairos e Be Free.

Il consigliere Malorni ha annunciato ai ragazzi della struttura che nelle prossime settimane, con la collaborazione del coordinatore Paolo Panichella, sarà attivato un laboratorio sensoriale che insegnerà ai ragazzi ospiti la degustazione e l’esame organolettico dell’Olio extravergine di oliva donato, nell’ambito del progetto Bimboil promosso dall’associazione nazionale “Città dell’Olio” in collaborazione col Comune di Termoli.

Infine, gli amministratori hanno fatto tappa presso i centri sociali anziani di via Sannitica, via Tevere e Difesa Grande.

L’Amministrazione comunale ringrazia i fratelli Pipoli (The LuiTon Band ) per la musica e le Befane del centro sociale di Difesa Grande per l’animazione che su impulso dell’assessore Ciciola ha incorniciato questo pomeriggio ricco di calore e di autentica vicinanza.