Dall'Iran a San Martino: il messaggio del nunzio apostolico Leo Boccardi

SAN MARTINO IN PENSILIS. Il nunzio apostolico in Iran, ossia il vescovo inviato dalla Santa Sede, è molisano, si tratta del sammartinese Leo Boccardi e in questi giorni di tensione altissima, la sua è una testimonianza importante. E’ stata diffusa attraverso una preghiera letta dal parroco di San Martino in Pensilis, don Nicola Mattia, nella giornata di ieri, in ciascuna delle funzioni religiose officiate in paese, nel giorno dell’Epifania. «In questo giorno di Epifania, mi unisco a tutti voi in modo speciale perché questa festa ha un sapore tutto persiano!

Lo dice San Giovanni Crisostomo nel suo discorso numero 6 sul Vangelo di Matteo: giudei che non avevano voluto credere ai profeti, appresero dalle labbra dei Persiani la nascita del loro Messia". Mentre vi scrivo, scorrono alla televisione la immagini del funerale del Generale Soleimani che si sta svolgendo in tutte le grandi città del Paese.

Una folla oceanica esprime dolore ma anche rabbia e annuncia vendetta. Stiamo vivendo momenti difficili in Iran e in tutto il Medio Oriente. La tensione è alle stelle e, a soli pochi giorni dalla celebrazione della Giornata Mondiale della Pace, vediamo come sia difficile credere, lavorare e costruire la pace. Una è la via che si deve seguire: il dialogo e il negoziato. Cosa può fare la nostra comunità. Certamente pregare per la pace e sono sicuro che lo farete! Ma anche seguire, informarsi e cercare di capire quello che sta succedendo perché tocca tutti noi. Rimaniamo uniti e non preoccupatevi, il mio Angelo Custode mi è sempre vicino e mi assiste!»