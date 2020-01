LARINO. Calato il 6 gennaio a sera il sipario sulle manifestazioni natalizie – tra le più gettonate del Molise - “Magia di luci” e il Presepe vivente alla 13° edizione. Un fermento culturale, in quel di Larino, dedicato al Natale, al periodo festivo più lungo dell’anno in cui la suggestione rende magica ogni cosa. Ed è proprio la magia la caratteristica che ha fatto da padrona nel borgo antico della cittadina frentana, unendo le forze di una intera comunità, per renderlo magnifico, al dire della moltitudine di visitatori giunti da ogni luogo a visitare il borgo in questo periodo, soprattutto nella serata conclusiva del 6 gennaio. Una data che chiude un calendario ricchissimo di eventi, mostrando il suo splendore magico, rapendo i visitatori con la cura minuziosa dei particolari e dell’accoglienza larinese. Un gioco di emozioni che sfoggiando all’ingresso un’illuminata cometa, un’imponente e suggestiva luna, accompagnava l’intero percorso tra i vicoli con un cielo trapunto di stelle e luci ampliandosi nella piazza Vittorio Emanuele e esplodendo nello spazio antistante la maestosa concattedrale di San Pardo. Luogo, ove atteso da tantissimi, per l’ultima volta è arrivato Babbo Natale ed i suoi assistenti a bordo della slitta trainato da un bellissimo cavallo bianco. Un arrivo atteso che, a sua volta ha ricreato l’attesa della discesa della Befana dal campanile del Duomo con la teleferica: una discesa scenografica a suon di musica lanciando caramelle e coriandoli ai bimbi ed adulti che, affollavano la piazza esterrefatti e con il naso all’insù perché comunque la fiaba fa ritornare tutti piccini. Per poi far riprendere a Babbo Natale, stavolta accompagnata dalla Befana, il posto nella sua casa e nel suo villaggio: una perfetta interpretazione, come hanno detto in tanti, da estraniarti dalla realtà collocandoti in una ricostruita Lapponia dal cielo irrorato di luci e dal canto dei bravissimi artisti Alice Cascitelli e Francesco Santoro. Ma per arricchire ancora di più il borgo fatato in scena anche l’ultimo appuntamento del presepe vivente giunto alla 13° edizione che ha accolto l’arrivo dei Re Magi: essi attraversando il percorso tra i vicoli si sono poi soffermati nella capanna ad onorare il Redentore. Un percorso affollatissimo da una fiumana di gente perlopiù di fuori che ha visitato il Presepe vivente e le luminarie, tra la sorpresa e la suggestione, dettata dalla trasformazione dei vicoli e le postazioni con cui i figuranti sono riusciti a far rivivere una dimensione quasi riconducibile alla notte dei tempi. Molti i commenti di approvazione e soprattutto di congratulazioni ai volontari per la buona riuscita, riconoscendo alla cittadina frentana il fermento artistico e culturale mosso dalla passione. A fine serata, i centurioni dopo la chiusura delle porte d’ingresso raccogliendo i figuranti si sono recati in fila a far visita alla natività per poi radunarsi tutti nella concattedrale di San Pardo ove, accolti dai giovani parroci don Antonio Giannone e don Claudio Cianfaglioni hanno concluso con entusiasmo ed una benedizione collettiva la corrente edizione del Presepe vivente con i saluti anche del presidente dell’associazione Car, un commosso Giuseppe Petriella. Ma piano piano, si sono spenti anche i riflettori sugli ultimi spettacoli musicali di “Magia di luci”, con i saluti di tutto lo staff riportati al microfono dal bravissimo speaker Gianluca Venditti. Suggestivo il girotondo dei volontari cosiddetti trainanti, tra cui il presidente di “Larino nel cuore” Salvatore Faiella, intorno all’albero di luci, stanchi, ma già con un guizzo di malinconia per ciò che stava finendo. Ma i luoghi del borgo frentano hanno faticato a svuotarsi, nonostante l’indomani fosse un giorno lavorativo, c’era tanta voglia di non staccarsi da quella magia che fatto sognare per tutti gli appuntamenti sia di “Magia di luci” che del Presepe vivente. Luoghi che hanno tessuto in quelle sere attenzione, curiosità e contatti, come il giovane artista costruttore di presepi che ha partecipato ai mercatini e riprodotto, in questo periodo mostrando a tutti il 6 gennaio, un presepe con uno spaccato conosciutissimo del borgo, quale la loggetta di fronte il Palazzo Ducale. Il sentimento più caldeggiato è stata la sorpresa, nonostante quanto il passa parola, i video e la stampa abbiano preannunciato, la sorpresa dei visitatori è stata protagonista anche il 6 gennaio. Meta ambita Larino che in questi giorni ha visto anche la presenza di consiglieri regionali come Filomena Calenda e Michele Iorio, nonché la deputata pentastellata Rosa Alba Testamento, che hanno molto apprezzato e valorizzato il lavoro della comunità e delle associazioni organizzanti. E sullo spegnere dei riflettori Larino non si ferma, già lavora incessantemente all’imminente manifestazione carnevalesca che si terrà il prossimo 22-23-29 febbraio e il 1 marzo. Comunità ed associazioni un connubio perfetto che impegna socialità e passione aggregante.