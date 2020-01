Miss mamma varesina per l'olio molisano: sul calendario per la lotta all'endometriosi Copyright: Trespaldum

MAFALDA. Dalla passione nasce il perfetto elisir di salute e bellezza, il segreto di tutte le Miss. Sull’importanza dell’olio di oliva si è scritto nei millenni, sin dall’antichità classica. Ora, dalle terre di Mafalda, per iniziativa di un oleificio molisano, Trespaldum, la Gentile di Mafalda, cultivar nata nel 2014, per iniziativa di Francesco Mastrangelo, è andata in copertina, grazie alla testimonial Erica Ippolito, varesina e finalista del concorso nazionale Miss Mamma! È stato presentato lo scorso 28 dicembre il calendario a Gatteo Mare!

Erica Ippolito ha trent’anni ed è varesina doc. Lavora a Londra, dov’è clinical manager.

Il calendario la propone addirittura come miss Gennaio. E’ mamma di Enea, Matilde e Elia, di 7, 4 e 2 anni. Il calendario viene realizzato a sostegno di Arianne, l’associazione onlus per la lotta all’endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.