​Viaggio a Milano: tutto quello che serve sapere

Quanto tempo ci vuole per scoprire tutta la bellezza di Milano? Questa è una delle domande che si potrebbe porre chi ha intenzione di organizzare un viaggio nel capoluogo lombardo. La risposta, ovviamente, varia in base ai gusti e alle abitudini personali: se si hanno a disposizione solo due giorni si può riuscire a concentrare in breve tempo un tour soddisfacente, mentre in un week-end lungo o addirittura in una settimana intera si ha anche l’opportunità di concedersi un po’ di shopping o di dedicarsi alla vita culturale della città.



I consigli per muoversi a Milano

Anche nel caso in cui si arrivasse a Milano in auto, il consiglio è quello di lasciarla parcheggiata e di spostarsi con i mezzi pubblici. Soprattutto per chi non è abituato al traffico delle grandi città, infatti, quello meneghino rischia di rivelarsi pericoloso e fastidioso, tra auto che sfrecciano a tutta velocità, semafori rossi non rispettati, strade a più corsie e tram che sbucano da ogni dove. Per fortuna la rete della metropolitana è abbastanza estesa, oltre che collegata con tutte le principali stazioni dei treni: da Lambrate passa la verde, da Rogoredo la gialla, da Cadorna la rossa e la verde, da Garibaldi la verde e la lilla, da Domodossola la lilla, da Affori la gialla, e così via.

Quando visitare Milano

Non c’è un periodo più consigliato per visitare Milano, a meno che non si sia interessati ad eventi particolari: nel mese di aprile, per esempio, c’è il Salone del Mobile con i tanti appuntamenti correlati del Fuorisalone. All’inizio di dicembre, invece, ci sono la Fiera dell’Artigianato di Rho e gli Oh Bej Oh Bej di Sant’Ambrogio. Non vanno dimenticate, poi, le Settimane della Moda di febbraio e marzo e di settembre e ottobre. Il consiglio, comunque, è quello di prenotare un buon servizio di deposito bagagli a Milano con il dovuto anticipo, in modo da poter muoversi in libertà e senza alcun ingombro.

Cosa vedere a Milano

A questo punto non rimane altro da fare che scoprire che cosa vale la pena di vedere a Milano. Per la sera la tappa quasi obbligata è quella dello storico quartiere dei Navigli: è qui che si concentra la movida, grazie ai tanti locali che propongono happy hour e cocktail per il dopocena. Non mancano, inoltre, trattorie e ristoranti tipici con i piatti della tradizione culinaria meneghina, a iniziare dal risotto con lo zafferano e l’ossobuco.

Un tour nella città

Nell’ambito di un tour della città ci potrebbe essere spazio anche per una tappa allo Stadio di San Siro: anzi, si potrebbe dire che si tratti di una sosta quasi obbligata se, come sembra, la struttura è destinata a essere abbattuta nel giro di pochi anni per fare spazio a uno stadio nuovo. La Scala del Calcio, che accoglie le partite del Milan e dell’Inter, ha ospitato nella sua storia i concerti di tutti i più grandi della musica italiana e internazionale, da Bob Dylan a Ligabue, da Bruce Springsteen a Vasco Rossi.

Un percorso artistico

Immergersi in un percorso artistico a Milano vuol dire avere solo l’imbarazzo della scelta, visti i numerosi musei in cui ci si può imbattere all’ombra della Madonnina. Di fianco al Duomo c’è, per esempio, il Museo del Novecento, mentre il quartiere di Brera accoglie la famosa pinacoteca, che ospita opere di artisti come Caravaggio, Tiziano e Raffaello. Da non perdere anche il Museo del Fumetto di Porta Vittoria e il Museo della Scienza e della Tecnica; merita di essere menzionato, infine, il Mudec, il Museo delle Culture, così come il Museo Poldi Pozzoli.