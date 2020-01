C’era una volta la Befana dello Zuccherificio «Era una passerella per destra e sinistra»

TERMOLI. «C’era una volta la Befana dello Zuccherificio. Per anni politica di destra e di sinistra hanno goduto della passerella saccarifera. Per anni si è prodotto lo zucchero migliore derivante da barbabietole del centro sud Italia. Per anni si è pensato a strategie innovative insieme allo zucchero». Parole di un ex dipendente dello stabilimento saccarifero. L’ultima edizione è datata 6 gennaio 2011, dunque, ormai 9 anni fa.

Da quando l’ultimo socio privato di fatto è uscito di scena, che segnò l’azzeramento e la ricostituzione del capitale, in mano poi solo alla Regione Molise. Il 6 gennaio di ogni anno si dispensavano doni e riconoscimenti ai dipendenti e ai loro figli e nipoti. Poi ci sono state le vicissitudini culminate nel doppio fallimento e nel licenziamento delle maestranze, che nella loro calza anche quest’anno, ed è la quarta volta dal 2016, hanno solo incertezza e timori. L’ultimo percorso è quello avviato al Ministero del Welfare con la sponda pentastellata, vedremo a quali risultati porterà, ma resta il groppo in gola per quella manifestazione che simboleggiava un presidio industriale importante per l’intero Sud.

«In effetti dopo tanti anni sono arrivati i mandrake molisani e hanno distrutto un sogno non solo molisano», la chiosa amara.