Sale operatorie garantite solo per le emergenze fino a domenica al San Timoteo

TERMOLI. Le vacanze di Natale sono finite ufficialmente ieri, con la ripresa dell’attività didattica nelle scuole.

Tuttavia, all’ospedale San Timoteo di Termoli l’attività delle sale operatorie fino a domenica 12 gennaio, almeno, potrà essere esercitata solo in caso di emergenze.

E’ questa la disposizione adottata per permettere la rotazione delle ferie a figure chiave come gli anestesisti-rianimatori, che già in passato hanno rivendicato con forza e protestando come categoria i loro diritti.

Per l’attività chirurgica programmata se ne parla dalla prossima settimana.

Un ulteriore esempio di come sia necessario e indispensabile mettere mano alla riorganizzazione del personale medico ospedaliero, così da garantire quella continuità che eviti, come in questo caso, che ci siano pazienti costretti a rivolgersi altrove.