​Larino realizzerà, nel 2020, la Fiera che verrà?

LARINO. Il successo delle luminarie 2019-2020 ripropone un tema che a Larino è molto sentito, quello del prestigio della Fiera d’ottobre, che seppur lontana nel calendario nella prossima edizione, come programmazione deve essere approcciata non troppo a ridosso dell’estate, se si vuole cogliere un successo significativo, specie dopo l’apertura del nuovo polo espositivo.



La “Fiera d’ottobre 2019” è rimasta contrassegnata da presenze di espositori e di visitatori non in linea con quelli che potrebbero essere i livelli ottimali.

Ciò è accaduto sicuramente perché l’evento è stato definito con la solita tardiva programmazione. Eppure quest’anno i soldi spesi sono stati davvero tanti. L’organizzazione e l’allestimento sono finiti ad una Società di Jelsi (48.617 euro, più altri 4.562 per il noleggio di arredi e di utensileria); per la pulizia delle aree sono stati impegnati 3.110 euro (sfalcio e potatura del verde); altri importi sono stati dedicati all’organizzazione di vari intrattenimenti. Ma, come si diceva, i risultati sono stati inferiori alle attese, ad onta di un patrocinio economico regionale dovuto all’inserimento della manifestazione nel bando “Turismo e cultura”.

Nella sostanza, l’armamentario fieristico avrebbe avuto bisogno di essere approntato con discernimento, studiandone le fasi sin nei particolari. A confermare, sia pure attenuando gli importi, è lo stesso Sindaco della Città: «Le spese sono quelle effettive; ma circa 15mila euro sono stati rimborsati dalla Regione».

A 3 mesi da una Fiera che, purtroppo, dai Borboni ad oggi, sta avviandosi – da anni - verso la sua 300^ edizione, calando ogni anno di tono. Dico questo con dolore e dopo di averlo scritto bene spesso. Col tempo, una manifestazione non dovrebbe che migliorare.

Ove ciò non accada, vuol dire che qualcosa non gira, ad onta dell’entusiastica euforìa collettiva di vita che, in quel periodo, diventa turbinosa rispetto alle giornate di sempre. Nei giorni dell’esposizione senti l’aria della festa. Sembrerebbe quasi di cogliere un grido collettivo, ma poi ti tocca scoprire che la nostalgia tocca non tanto la nuova sede milionaria di contrada Montarcano quanto piuttosto gli ambulanti di viale Giulio Cesare ed in via Iovine.

Nel giorno dell’inaugurazione, arrivano le Autorità regionali (ma queste non fanno colore; di destra o di sinistra che siano). Convivono con un vivace brillare di uniformi che fanno grande la giornata dell’apertura ed i cronisti fanno lirica autoreferenziale.

Tutto è bello, almeno sinché non si odono i discorsi di ‘routine’ dei politici, fatti delle solite frasi richieste dall’occasione. Perciò, quando sentiremo dire che “gli sforzi devono sempre convergere per aumentare la produzione e per incrementare la ricchezza”, occorrerà prendere atto che si tratta solo di una frase abusata perché mai certi contenuti hanno avuto ad avverarsi nei fatti.

Poi la processione degli “ottimati” incederà all’interno della struttura; e chi ne fa parte sfoggerà rassicuranti saluti mentre la cortigianeria di chi ne sia stato l’oggetto rivelerà più curiosità che entusiasmo.Ma questo effimero rende evidente la voluta cancellazione di ogni traccia di progresso nella conduzione della fiera. L’area agricola non incute più rispetto e non mostra alcunché di nuovo, solo un mero sudario gelido disteso sulle cose; e, quando la Fiera chiude i battenti, la Città ridiventa un agglomerato morto.

La crisi dell’evento sembra dirci che occorre “fare” perché non può essere sufficiente solo “sognare”. Si prenda atto che l’esposizione ottobrina è diventata uno spettacolo per spiriti torpidi, prodotto da una Comune-fantasma che tenta di animarlo solo all’ultimo momento, lasciandoti con l’amaro in bocca, edulcorabile solo con la sempiterna illusione per cui l’anno prossimo sarà migliore.

Per il momento resterà la realtà di uno spazio psicologico, effimero, che mal si comprende se sia quello delle cose che “non sono ancora” o quello delle cose che “non sono più”. Insomma la Fiera d’Ottobre sarà stata semplicemente una festa collettiva, un diversivo rispetto alla mediocrità del vivere quotidiano, con visitatori che si saranno rifugiati tra i padiglioni solo per combattere la noia dei giorni comuni. Questo accade perché si parte sempre troppo tardi. L’Edizione 2019 si è rivelata, come al solito, una “palestra dell’ardimento” per tutte le attività commerciali. Si voleva che riuscisse vincente il motto “Più sviluppo con l’innovazione”; ma, dare concretezza a quest’ultima, si è rivelato ancora una volta un’impresa complessa.

Claudio de Luca