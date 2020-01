TERMOLI. Non solo l’amministrazione comunale di Termoli in quanto istituzione a fornire sollievo, allegria e doni agli ospiti della Casa di Kore nel giorno dell’Epifania.

Giovani che vivono quotidianamente in comunità, poiché per motivi diversi, sono lontani dalle loro famiglie.

In via dei Campioni presenza in serata della delegazione della Lega, che sabato ha raccolto doni in piazza Monumento.

La Lega Giovani Molise, con la segretaria regionale Giulia Minnillo e i Giovani della Lega hanno donato i giochi raccolti il sabato precedente in beneficenza ai bambini e ragazzi della Casa di Kore a Termoli.

Sono stati ricevuti dal dottor Paolo Panichella, responsabile della struttura. Presenti anche i consiglieri comunali Bruno Fraraccio e Michele Marone.