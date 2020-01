Lottizzazioni e il cavallo di Troia

TERMOLI. I fatti sono noti a tutti anche se l’Iliade non si studia più. Quel furbacchione di Ulisse per chiudere la partita con i Troiani si è inventato il cavallo-container portasoldati. I Troiani, un po’ perché stanchi di un assedio che andava avanti da 10 anni un po’ perché proprio furbi non erano, hanno accettato volentieri il regalo portandolo all’interno della città. Solo Laocoonte che conosceva la perfidia di Ulisse e di quali fregature fosse capace aveva sconsigliato i suoi compaesani di accettare quel regalo. Poi si sa com’è andata a finire.

Un imbroglio molto simile è successo a Tremiti quando il capo dei pirati ha fatto finta di essere morto e convertito per farsi aprire dai monaci la porta della fortezza. Poi si sa com’è andata a finire.

Cosa c’entrano il cavallo di Ulisse e la bara di Almodovaro con le lottizzazioni? C’entrano, eccome. Per molti aspetti una lottizzazione può funzionare anche come un cavallo di Troia perché, come dice un proverbio napoletano: “trase e’ spighette e se mette e’ chiatto” (entra zitto zitto e poi si allarga in tutte le direzioni). Nella storia termolese è già successo che lottizzazioni, ma anche singoli edifici, abbiano svolto un ruolo di “inneschi” di modelli a cui progettisti e costruttori successivi si sarebbero ispirati. Non necessariamente con risultati negativi, beninteso, ma certamente condizionanti. Non è difficile vederne i risultati (basta aprire gli occhi) soprattutto per quanto riguarda le conseguenze sulla gestione del territorio quando subordinato a interessi privati.

Adesso Termoli deve decidere che città vuole essere: se continuare a sopportare una politica di improvvisazioni progettuali o riflettere sui possibili sviluppi e imboccare vie diverse. Come hanno fatto altre città che si sono liberate della malattia di progetti faraonici per progettazioni a misure più contenute nel rispetto dell’esistente e valorizzazione dei caratteri ambientali (sempre più a rischio).

Per valutare una lottizzazione non basta controllare soltanto il rispetto delle normative tanto per un condono o una riclassificazione basta solo avere un po’ di pazienza.

Le migliori esperienze di pianificazione di cui si ha notizia suggeriscono di controllare non soltanto le ipotesi di utilizzo turistico (di fatto nuovi attrattori di traffico e sfruttamento intensivo dei suoli) ma anche la qualità delle proposte, l’aderenza alle caratteristiche del territorio e alle reali necessità, la “socialità” dei progetti, il rispetto dei caratteri urbani e quali vantaggi potranno dare realmente alla città e ai suoi abitanti. Le problematiche della gestione del territorio acquistano rilievo quando riguardano i temi della governance, delle modalità, cioè, attraverso le quali i cittadini possono essere coinvolti nelle scelte sul territorio e la sua futura gestione. Soprattutto quando gli interventi riguardano aree vaste e, per diversi motivi, sensibili.

Durante il fascismo i progetti presentati erano sottoposti anche al giudizio della cosiddetta Commissione d’Ornato che valutava la dignità delle proposte e la qualità dei materiali che si prevedeva di impiegare. Oggi tutto sembra essere legato solo alle idee del progettista e all’efficacia della campagna pubblicitaria che l’imprenditore riesce a fare. Da questo punto di vista i fascinosi rendering svolgono una ottima funzione di specchietto per le allodole. Si propongono immagini di “realtà aumentata” mentre si preferisce ignorare quella “realtà vera” su cui non si riesce più a condurre indagini conoscitive affidabili se non quelle che giustificano superfici e volumi da realizzare.

Basti pensare ai danni che hanno fatto alcune celebrate archistar. In fondo sono anche loro dei cavalli di Troia quando propongono costosissimi giocattoli e subdolamente provocano una proliferazione di piccoli copiatori senza fantasia e auto-gratificati che sono destinati a fare danni e riprodursi.

Sembra legittimo chiedersi se negli annipassati si avesse idea di quali sarebbero stati i risultati di quello sviluppo che sembrava, allora, la migliore via percorribile e del quale si vedono oggi chiaramente i risultati. Non sempre esaltanti. Sembra ancor più legittimo e doveroso chiedersi se oggi si ha consapevolezza di dove la città stia andando e quali potranno essere in futuro le più probabili conseguenze dei progetti odierni. Una seria valutazione dei progetti attuali potrà essere d’aiuto a “prevedere il futuro” perché questo sarà inevitabilmente la conseguenza di quanto oggi facciamo.