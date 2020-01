Straziante addio a Cristian Terilli, l'operaio 29enne morto in Sevel

ATESSA. Chiesa gremita per l'ultimo saluto a Cristian Terilli, l'operaio morto in Sevel lo scorso 3 gennaio (Leggi). C'erano colleghi, amici e parenti ad affollare la chiesa di San Salvatore a Pignataro Interamna, centro in provincia di Frosinone, e dove oggi si sono svolti i suoi funerali.

Qui il sindaco Giovanni Murro ha indetto per la giornata odierna il lutto cittadino.

Ad officiare la messa don Adamo Gizzarelli. La comunità del frusinate si è stratta intorno al dolore dei familiari.

A provocare la morte del giovane uno schiacciamento del torace come stabilito dall'autopsia (Leggi). Il ragazzo lascia la moglie e due bambine.