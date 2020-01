TERMOLI. La polveriera mediorientale e i temibili venti di guerra che riecheggiano fino a noi potrebbero avere conseguenze anche di natura economica, vista la centralità della regione persica nella produzione di petrolio.

Il rischio è di subire decisi aumenti alla pompa del prezzo di benzina, per non parlare dell’allarme terrorismo, con misure più drastiche sulla sicurezza delle città, siti sensibili e monumenti per gli alleati occidentali degli Stati Uniti.

Per il momento non ci sono segnali decisi però già il fatto che se ne parli fa drizzare le antenne a tutti, noi siamo andati alla stazione di servizio Dommar per vedere se qualcosa si comincia a muovere.