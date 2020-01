In arrivo l’eclissi della Luna del Lupo

TERMOLI. A gennaio la terra è spoglia, gli animali sono per lo più in letargo e la vegetazione appare avvolta in un sonno profondo, ovunque silenzio ed attesa; ma il cielo di inizio 2020 sarà uno spettacolo suggestivo da non perdere, e dopo il grande sciame meteorico delle Quadrantidi di qualche giorno fa, l'evento più atteso è la prima delle quattro eclissi lunari di penombra, ben visibile dall'Italia nella notte tra il 10 e 11 gennaio.



La Luna è sempre stata molto importante per il genere umano, non solo perché governa le maree ma soprattutto per la sua funzione di orologio naturale.



Venerdì 10, la Luna entrerà nel cono di penombra della Terra alle 18.07, ma l'eclissi verrà raggiunta alle 20.10, pochi minuti prima dell'effettiva fase di plenilunio, mentre l'uscita si verificherà alle 22.12.



Lo spettacolo sarà reso più suggestivo dall'eclissi penombrale, dovuta al transito del satellite attraverso il cono di penombra proiettato dalla Terra.



Che sia in eclissi o meno, la luna piena di gennaio è chiamata anche “vecchia Luna” o “Luna del lupo” e si riferisce a plenilunio dopo il solstizio invernale, il giorno più buio dell’anno.



Come sempre l'appellativo è legato alla tradizione dei nativi americani algonchini, che assegnavano i nomi ai pleniluni in base agli eventi naturali più significativi per la comunità.



Nel caso specifico, il nome di Luna del Lupo ricorda come, nei freddi e nevosi inverni, i branchi di lupi, non trovando cibo nei boschi, si avvicinassero maggiormente ai villaggi, e facessero risuonare il loro ululato nelle notti di luna piena.



Sarà un bell’inizio dell’anno per gli appassionati di astronomia, non mancheranno altri eventi spettacolari che ci regaleranno serate romantiche da non perdere.