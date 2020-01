Chiusura delle sale operatorie, «I medici sono vittime insieme ai cittadini»

TERMOLI. Dopo l'articolo pubblicato ieri sullo stop all'attività nelle sale operatorie fino a domenica, salvo le emergenze, interviene il dottor Giancarlo Totaro, tornato dall'autunno nella veste di sindacalista Fimmg-118:

"E' giusto che i cittadini bassomolisani, ed in particolare quelli di Termol, siano resi edotti che la chiusura delle sale operatorie per gli interventi programmabili fino alla prossima settimana, come riportato dagli organi di informazione, non è colpa dei medici ma della scandalosa carenza di organico in tutti i reparti dell'ospedale San Timoteo ed i medici insieme ai cittadini sono le vittime di questi provvedimenti .

Portare all'attenzione pubblica alcune tematiche che riguardano la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini non è un atto di disturbo, ma una esortazione a risolverle.



Tutta la solidarietà, consapevoli che il riposo è una necessità, ai medici assolutamente incolpevoli e vittime come i cittadini di questa situazione che comunque garantiranno le urgenze, ma non è comprensibile come il Servizio Sanitario nazionale e regionale non sia in grado di garantire la continuità dei servizi sanitari previsti dai LEA e dal POS (piano operativo sanitario ) vigente presso l'ospedale di Termoli.

Le problematiche legate a diritti legalmente previsti di curarsi negli ospedali pubblici (fin quando resteranno tali) da parte dei cittadini che si recano all'ospedale di Termoli e negli altri ospedali molisani si devono affrontare e possibilmente risolvere, ed il primo passo per risolverle è certamente quello di conoscerle.

I cittadini hanno il diritto di sapere se possono curarsi in sicurezza quando si recano in ospedale.

Quindi, a scanso di equivoci e stante al momento così le cose, ribadisco la carenza dei medici in ospedale (che vale per tutti i reparti), l'orario di lavoro e la sicurezza degli operatori e dei malati al quale si potrebbe andare in deroga solo in situazioni emergenziali e non in modo programmato semplicemente perché lo prevedono le leggi vigenti per tutelare i malati e a nulla serve che il lavoratore sia lodevolmente e costantemente d'accordo se diventa la norma:

lavoro settimanale ordinario n. 36/38 ore

lavoro massimo settimanale n. 48 ore comprensivo delle ore aggiuntive svolte in qualunque modalità

riposo obbligatorio n. 11 ore consecutive ogni 24 ore

orario massimo di lavoro aggiuntivo annuo n. 250 ore

C'è da meravigliarsi che nessun soggetto addetto a controllare, non abbia, nell'esercizio delle funzioni proprie funzioni, formalizzato ufficialmente questa inosservanza palese .







Se il legislatore ha previsto questi limiti al lavoro straordinario ed ha previsto un riposo obbligatorio lo ha fatto per tutelare la sicurezza dei lavoratori e delle prestazioni sanitarie da erogare ai cittadini, non è un vezzo giurisprudenziale italiano ed europeo."