Giovani, alcol e sicurezza stradale: «Come vengono elusi i controlli e le norme»

BASSO MOLISE. Ritorno a scuola il 7 gennaio e la prima ora si è parlato di sicurezza stradale. Tema obbligato e suggerito, visto che nelle ultime settimane le persone uccise da conducenti fuori controllo sono state molteplici, anche in Molise.

Abbiamo chiesto a una docente che ha accolto l’invito, «Mi hanno raccontato le loro esperienze. Per esempio mi hanno detto che quando vanno nelle discoteche della provincia entrano lo stesso anche se minorenni... invece quando quest'estate sono stati all’Estero, sono entrati ma la sicurezza dopo 5 minuti gli ha chiesto documenti e li ha sbattuti fuori». Ma non solo queste sono state le criticità emerse, «Hanno detto che gli vendono alcool comunque, basta che ci sia un maggiorenne tra di loro, invece fuori dall'Italia non è nemmeno pensabile». Cattive pratiche, in gruppo. Chi beve non si astiene dalla guida nella loro cerchia di amici e nemmeno usano la cintura, specie quando sono sul sedile di dietro.

Iniziativa mirabile quella che è stata assunta in ambito nazionale dopo la morte tragica di Gaia e Camilla, le due 16enni di Roma. Purtroppo, da quella sera del 21 dicembre, abbiamo avuto tre pedoni investiti e uccisi in Molise e molti altri nel Paese, 9 negli ultimi giorni, coi sei ragazzi tedeschi e le due amiche di Senigallia, Elisa e Sonia.

Insomma una strage senza fine.

Nella convinzione che la Scuola sia il luogo deputato per creare conoscenza e cultura e consapevoli che la battaglia contro gli incidenti, si combatte attraverso un cambiamento culturale, il movimento “Italia Loves Sicurezza” chiede agli Insegnanti italiani di contribuire alla creazione di una cultura incentrata sulla prevenzione e sulla consapevolezza che amare la vita significhi vivere in sicurezza. Da anni il movimento Italia Loves Sicurezza agisce per sensibilizzare giovani e adulti a riflettere in maniera profonda su questi temi e ad agire per cambiare profondamente la cultura della sicurezza In Italia.

A questo fine gli Insegnanti delle Scuole Secondarie Italiane erano stati invitati a dedicare la prima ora di lezione di martedì 7 gennaio, giorno di ripresa delle attività scolastiche, ad affrontare in classe il tema dei comportamenti sulla strada (in quanto pedoni, automobilisti, ciclisti, ...), magari proprio a partire dal recente caso dell’incidente di Roma che è costato la vita alle due studentesse sedicenni.

Obiettivo far parlare prima di tutto i ragazzi aiutandoli a riflettere sui comportamenti collettivi e, perché no, all’autocritica, per renderli più consapevoli e partecipi di un problema che li riguarda, purtroppo, molto da vicino.