Il giallo di Vicky: «L'ha picchiata in pubblico anche l'estate scorsa»

TERMOLI. Per la seconda volta di fila in appena 24 ore Lucilla Masucci porta le telecamere della Vita in diretta a Termoli, per la scomparsa di Victorine Bucci. Senza dimenticare l’importante finestra di Chi l’ha visto?

Due testimonianze, una live dallo studio della trasmissione, con l’ex marito Andrea Silenzi Schisano, sempre presente la criminologa Roberta Bruzzone, l’altra con una intervista-testimonianza sulla spiaggia di Sant’Antonio, di un’amica di Vicky, che non ha rivelato il suo volto.

Tutte le indicazioni riportano al rapporto turbolento nella coppia, col compagno geloso e irascibile, che l’avrebbe picchiata anche in agosto, a Piè di Castello, davanti ad altra gente.

Tanti amici di Vicky, che nell’ultimo periodo lavorava all’hotel Santa Lucia, confermano di non volersi esporre per timore delle reazioni del 52enne.

L’ex marito ha sentito anche la madre della Bucci, colei che l’ha adottata quand’era infante, mentre al compagno attuale ha chiuso il telefono in faccia due volte, l’ultima il primo gennaio.

La ricostruzione della loro storia, delle vicissitudini subite negli ultimi mesi, farebbe chiudere il cerchio attorno al termolese, ma lui non è indagato.

L’ultima sera hanno cenato in un locale del centro, adiacente al Corso e lo stesso ristoratore ha riferito la circostanza, cena veloce ma tranquilla.

Poi, il rientro a casa all’1, il litigio, lei che si chiude in bagno a fare la doccia, smanettando il cellulare e lui che morde il freno della gelosia, poi la scomparsa e quei messaggi alle 2.44 del 18 dicembre, che per nulla convincono la Bruzzone.

La Vita in diretta rimarrà a Termoli negli ultimi giorni.

Uno scenario di mistero, giallo e non dorato come le bollicine di spumante che lei ha stappato, Vicky, per festeggiare l’amore sbocciato con M.