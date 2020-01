TERMOLI. Oggi raccontiamo una storia d'integrazione davvero molto bella soprattutto perché a scriverla è un ragazzo oggi 21 enne, ma quando iniziò era poco più che adolescente, lui si chiama Idris Ibrahim. Ibrahim arriva alla casa di Kore, nell’agosto 2016 e inizialmente per un errore burocratico viene considerato un minore, in realtà Ibrahim aveva già qualche anno di più. Come ci spiega il responsabile della struttura Solidalia Paolo Panichella: "Io e Ibrahim iniziamo insieme una battaglia burocratiche affinché gli venisse riconosciuta la sua vera età anagrafica e quindi a lui viene riconosciuta la nascita nell'anno 1999 anziché nel 2002 e nel 2017 diventa quindi maggiorenne e nel frattempo ha iniziato a frequentare il primo anno presso l'istituto alberghiero di Termoli.

Così facendo il tribunale dei minori di Campobasso gli concede una proroga di altri 3anni cosi ha potuto continuare a frequentare la scuola alberghiera, tant'è che oggi frequenta il IV Superiore, avendo conseguito la licenza del terzo anno e nel frattempo Ibrahim ha sempre studiato e anche lavorato, ora ha un posto fisso da Brico, un’azienda molto in vista in città. Purtroppo però il 10 febbraio compie 21 anni e per la legge italiana le comunità e i minori lui deve andare via dalla nostra comunità.

Abbiamo imparato a volergli bene, oggi è come un fratello minore per me, lui vuole rimanere a Termoli, ha anche una ragazza qui, ha il lavoro e lui deve rimanere a Termoli e questo proposito colgo l'occasione per ringraziare Brico, Rocco Mugnano e tutti gli amici che quotidianamente ci danno una mano; sono un gancio in mezzo al cielo per Ibrahim e lui, a cui ripeto vogliamo un gran bene, auguriamo un futuro roseo e tanta fortuna.

Il sogno di Ibrahim è quello di diventare un grande chef o in alternativa vorrebbe diventare un gran calciatore, ma pensiamo che opti per la prima ipotesi».