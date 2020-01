Cogli la Grande Mela: l'incredibile assist del New York Times

TERMOLI. L’inserimento nel patrimonio da tutelare dell’Unesco della transumanza potrebbe aver fatto più da traino mondiale al Molise che decenni di programmazione abulica e sballata.

Non è un caso che il New York Times abbia eletto la nostra regione, quel fazzoletto di terra bagnato dal mare Adriatico, attraversato da fiumi, caratterizzato da monti e colline, paesaggi lacustri e bucolici, per non parlare di borghi e cultura, tradizioni e arte, tra le 52 mete del 2020, come la Tokyo olimpica o la Sicilia, che certo non è paragonabile al Molise.

«Quanto al Molise ("non ne avete mai sentito parlare? Non sentitevi in imbarazzo", scrive il Times) è la scelta ideale per chi è in cerca di un'Italia "al tempo stesso tradizionale e incontaminata": aree archeologiche come Saepinum, le coste pulitissime e le montagne che hanno fatto da sfondo al cammino della transumanza iscritto l'anno scorso nelle liste dell'Unesco, sono alcuni degli elementi che hanno ispirato la scelta».

Quest’ultimo capoverso evidenzia la molteplicità delle possibili offerte che un adeguato marketing territoriale potrebbe promuovere, una regione versatile e poliedrica.

Nel lontano 1995, proprio un caro amico che è venuto a mancare nei giorni scorsi, Matteo Santomieri, ci riferì che alcuni suoi amici provenienti dal Nord Europa rimasero incantati, descrivendola coma una Svizzera col mare.

Insomma, quel turismo possibile a misura di uomo che incuria e abbandono hanno sinistrato in 25 anni, rendendola difficilmente percorribile e non compiendo in alcun modo scelte strategiche.

Vale per il centrodestra e il centrosinistra, che forse più il primo che il secondo ha governato nei 5 lustri, ma che trasformismi annessi, hanno condizionato futuro e prospettive della popolazione, ricostretta a emigrare come si faceva un tempo, al tempo del secondo dopoguerra.

Come una piccola luce in fondo al tunnel, l’invito spassionato e senza alcun interesse di cordata del New York Times permetterebbe, se corroborato e fiancheggiato da azioni sinergiche, ad accendere i riflettori su di noi, sui molisani, la storia sannita, le contaminazioni medievali, potenzialità davvero inespresse.

Vero, mancano infrastrutture e mentalità, ricettività adeguata e capacità di fare sistema, ma da un colpo di fortuna simile potremmo trarne linfa vitale e scossa tale da rimettere in discussione debolezze ataviche e trasformarle in opportunità e volontà di fare squadra.

Solo questo capitalizzerebbe un biglietto da visita che dalla Grande mela giunge servito su un vassoio dorato, e non ci riferiamo solo alla politica e alla classe dirigente, ma anche all’insieme dell’establishment privato, che non sempre e non tutti coloro che lo compongono, ma larga parte, attende la manna dal cielo senza accorciarsi le maniche e lustrare la lampada di Aladino.

Per conto nostro, come sempre fatto negli ultimi 12 anni abbondanti, cercheremo di mettere ancora più in luce le bellezze del territorio, perché valorizzare ciò che abbiamo nel sangue e nel nome è la missione editoriale principe.

Ps: vogliamo occuparci di cose serie e di sviluppo, di progetti e di obiettivi ambiziosi, oppure trascorreremo l’anno a giocare a rimpasti e a scacchi su prosceni consunti?

Il sasso nello stagno è stato lanciato, da molto lontano.