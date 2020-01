TERMOLI. Un laboratorio del gusto particolare. Quale migliore occasione dello "sperimentare" per rendere piacevole l'apprendimento? Legato all'argomento di studio dei 5 sensi, gli alunni delle classi I D, E, F della scuola primaria di via Stati Uniti dell'Istituto comprensivo Schweitzer hanno svolto un'attività laboratoriale sullo sviluppo del gusto. Per l'occasione la signora Elena Degtyarova, apicultrice per passione, ha dato ai bambini la possibilità di toccare la "casetta delle api", di vedere le cellette di cera ricolme di prezioso nettare e di assaggiare diversi tipi di miele. Entusiasta la reazione dei bambini che hanno aprezzato l'assaggio e che hanno meglio compreso l'utilità di questo meraviglioso insetto.