Termoli zero-rifiuti? Si può!

TERMOLI. Non c’è solo Greta Thunberg tra le attiviste che si muovono a salvaguardia del pianeta e del nostro ambiente.

Chiaramente nessuno oggi ha la portanza del suo messaggio, capace di essere diffuso in ogni angolo della Terra, ma con umiltà e sana passione, ci sono anche altre ragazze (e ragazzi) che vogliono metterci la faccia.

E’ il caso della 31enne Serena Gallanti, termolese che si è trasferita per motivi di studio e lavoro a Parigi,

Dopo una laurea e un Master in Chimica all'Università di Pisa nel 2010 e alla Sorbonne Université nel 2012, nel 2015 ha discusso una tesi di dottorato in Chimica analitica e teorica sulla fabbricazione di celle solari di seconda generazione per via foto-elettrochimica. Attualmente lavora sulla sintesi di film a base di ossido di grafene. Nel tempo libero, anima dei laboratori di auto-produzione di detersivi e cosmetici a basso impatto ambientale e partecipa agli eventi organizzati da Zero Waste Paris, associazione che ha come scopo la sensibilizzazione alla riduzione di rifiuti.

Il suo intento, la sua missione, è quella di estendere anche alla nostra e sua città, Termoli, un ambizioso progetto che mira alla riduzione dei rifiuti.

«Quante volte vediamo buste di plastica e leggiadre vaschette di polistirolo correre sulla spiaggia e per la strada, trasportate dal vento, pensando con amarezza a come il mondo si sia ridotto così?



E se invece di criticare chi, per pigrizia o per dispetto, abbandona rifiuti di ogni tipo, lo educassimo a non produrli affatto? Come possiamo ridurne il volume con piccoli gesti quotidiani? E come lo Stato tutela i commercianti che ci aiutano in quest’impresa?

Vivere senza rifiuti (o quasi) si può. Lo racconta qui Bea Johnson, blogger franco-americana e iniziatrice del movimento “zero rifiuti”. Lo testimoniano anche le numerose associazioni nate negli ultimi decenni. In particolare, il gruppo Zero Waste Europe crea delle campagne periodiche per sensibilizzare i consumatori ai problemi legati al sovra-imballaggio dei prodotti. Esistono anche siti che recensiscono i commercianti o le associazioni di consumatori che vendono lo “sfuso”. Per capirci: avete presente i vuoti a rendere per le bibite? Ecco un eccellente esempio di vendita di prodotti senza imballaggio, talvolta considerato non al passo coi tempi che ci hanno abituati a merce imballata in strati e strati di plastica variopinta. Atttualmente, in alcune città d’Italia, si possono già acquistare vari tipi di merci sfuse: dall’alimentare (tisane, caffè, pasta) ai detersivi, il tutto riutilizzando i propri contenitori o non usandoli affatto, come avviene per l’acquisto di saponi solidi.

La triste verità sul riciclo e qualche motivazione.

Molti di voi penseranno che il riciclo permetta il recupero di parecchie materie prime e che, in fondo, riciclare è meglio di niente. Ciò è vero in parte: i materiali riciclati - come carta e vetro - necessitano di altri materiali “vergini” da aggiungere alla miscela. Per fare ciò, consumiamo il doppio d’energia rispetto all’assenza di imballaggio: prima per produrre la “busta vergine”, quindi per smaltirla e convertirla a nuova vita. Stando ai dati raccolti dall’ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) per la plastica la percentuale di riciclo oscilla tra il 10 e 30 per cento, senza considerare che spesso alcuni imballaggi non sono riciclabili.

Vi chiederete perché un chimico (potenzialmente invischiato nei loschi processi di un’industria che decisamente inquina) s’interessi alla tematica “zero rifiuti”. Partiamo da qui: in un laboratorio è impossibile non produrre rifiuti. Basti pensare ai guanti usa e getta, ai contenitori in plastica o vetro gettati per evitare contaminazioni e ai chilometri di carta assorbente utilizzati per pulire le superfici. La situazione non migliora tra le mura domestiche, dove capita di accumulare oggetti di ogni tipo. La riflessione è iniziata proprio a casa (a Parigi), quando mi sono trovata di fronte a cassetti pieni di buste di plastica e carta, oltre a manciate di gadget decisamente non eco-friendly accumulati in anni di conferenze. In un monolocale di 27 metri quadrati abitato da due persone, anche un cassetto è spazio prezioso. La mole di rifiuti si trasforma in (parecchia) spazzatura, spesso gettata con giaculatorie fantasiose e minacce di vario tipo: raggiungere i bidoni, con la probabilità di trovarli pieni, è un rischio che non puoi correre, soprattutto se abiti al sesto piano senza ascensore. Da qui la svolta “zero waste”, o quasi: il primo passo è stato abolire totalmente le bottiglie di plastica, che a fronte del marketing offrono ben poche garanzie in merito all’effettivo deterioramento del Pet. Quindi abbiamo iniziato a utilizzare i nostri contenitori per comprare tutto: pesce, carne, tofu, formaggio, salse di vario genere. L’ultima tappa è stato acquistare i detersivi sfusi. Considerando i prezzi di Parigi, l’autoproduzione è la soluzione: la scoperta del sito Mammachimica è stata la svolta, con ricette performanti a basso costo e a ridotto impatto ambientale. Riducendo i rifiuti, anche lo smaltimento ha cambiato ritmo: gettiamo l’umido 2-3 volte a settimana (ma ci stiamo attrezzando per il compostaggio), l’indifferenziato una volta ogni due, una busta di materiali da riciclare (soprattutto carta e vetro) viene gettata ogni dieci giorni.

Il decreto-legge

L’alternativa plastic-free è ben illustrata dai decreti-legge 111 del 14 ottobre 2019 e 141 del 12 Dicembre 2019, Articolo 7, nati come provvedimenti urgenti per la tutela ambientale e apparentemente sconosciuti alla maggior parte dei commercianti termolesi. L’articolo 7 considera le Misure per l'incentivazione di prodotti sfusi o alla spina: ”Al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media struttura che attrezzano spazi dedicati allavendita aiconsumatori diprodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesasostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, sino ad esaurimento delle predette risorse e a condizione che il contenitore offerto dall'esercente non sia monouso”. La rettifica del 12 dicembre aggiunge che “Ai clienti è consentitoutilizzarecontenitoripropri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. L'esercente può rifiutare l'uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei”. In linea con le direttive europee, il quadro normativo incentiva i commercianti e incoraggia i consumatori ad una transizione sostenibile verso la riduzione di rifiuti.

Sfusi a Termoli? Sì, grazie!

Il cambiamento inizia tra le mura di casa, ma non può essere tale se non aiutato e incoraggiato dalle attività commerciali, altrettanto protagoniste della svolta verso uno stile di vita sostenibile. Se all’estero l’alternativa è possibile, in Italia non è così scontata. Forte delle mie buone intenzioni, durante il rimpatrio natalizio ho svolto una timida ricerca a Termoli, la mia città natale, per capire se e quanti esercizi commerciali permettano l’utilizzo di contenitori propri. Risultato: un solo commerciante sui 15 intervistati aveva già venduto dei prodotti nei contenitori dei clienti, gli altri si sono giustificati adducendo la scusa della normativa italiana stringente in termini di igiene. Nessuno degli esercizi conosceva il decreto-legge recente che favorisce il passaggio alla vendita degli sfusi, ma tutti si sono mostrati aperti al cambiamento e decisamente sensibili alla problematica dei rifiuti, il che è un dato incoraggiante.

La conferma dell’assenza di questo tipo di alternative giunge anche dal sito Sfusitalia, che recensisce i commercianti amici dello sfuso. Nonostante il risultato deludente, scoprire questo motore di ricerca tutto italiano è la conferma che qualcosa si sta muovendo, soprattutto tra le nuove generazioni, e che un’alternativa è possibile partendo proprio da una buona informazione. A questo proposito, la pagina offre indicazioni utili ai rivenditori che desiderano offrire un’alternativa plastic-free; ovviamente essere sulla mappa non obbliga il commerciante a vendere tuttiI i prodotti sfusi, semplicemente permette ai consumatori sensibili alla problematica di reperire i punti vendita favorevoli a questo tipo di soluzione.

Cosa stiamo aspettando? Con questa lettera mi rivolgo a consumatori e commercianti: vivere a zero rifiuti chiede organizzazione, ma consente di entrare in un circolo virtuoso che permette di minimizzare i consumi inutili, gestire al meglio gli spazi e risparmiare. Il beneficio, quasi immediato, è la migliore conferma. E per i clienti, non abbiate paura di provare: con un grande sorriso, chiedete al vostro commerciante di fiducia se la mozzarella può metterla nel vostro contenitore, invece che in due buste usa e getta. Il pianeta vi ringrazierà e alla lunga, anche il vostro portafogli!»

Per domande o suggerimenti, la sua mail è; serena.gallanti@gmail.com.