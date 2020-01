Associazione nazionale Bersaglieri, Stefano Leone ricevuto dal presidente Ottavio Renzi

TERMOLI. Nell’immaginario collettivo il corpo dei Bersaglieri è certamente tra quelli più apprezzati e amati in Italia. Chi non ha mai assistito anche se in forma simbolica alle loro mitiche cariche. Diverse sono anche le sezioni sparse sul territorio dell’associazione nazionale Bersaglieri, che ricordano militari che hanno sacrificato la propria vita in guerra.

Quest’anno un filo lega l’associazione nazionale dei Bersaglieri di Roma e Termoli, si tratta del calendario di Stefano Leone, realizzato in occasione del 150esimo anniversario, che cade appunto nel 2020, della breccia di Porta Pia, che ha segnato 30 lustri or sono l’annessione dello Stato Pontificio al Regno d’Italia.

Ebbene, lo scorso 8 gennaio, alle 11, Stefano Leone è stato ricevuto a Roma dal generale Ottavio Renzi, che dell’associazione nazionale Bersaglieri è il presidente.

Forte emozione, grande cordialità, senso dello Stato e delle Istituzioni, comune sentire nell’incontro capitolino, presso la sede nazionale di via Anicia in Trastevere.

Stefano Leone ha omaggiato il generale Renzi con Vis, il calendario dedicato ai bersaglieri italiani.

L’opera, particolarmente apprezzata, ha rinnovato il sentimento di gratitudine che l’intera comunità del Paese deve al prestigioso corpo. Complimenti replicati anche per la copertina del maestro Francesco Toraldo e per la qualità complessiva della pubblicazione.

Un anno particolarmente intenso quello dell’associazione nazionale Bersaglieri, da sempre impegnata con passione e rigore nella promozione dei più alti valori della Patria e delle Istituzioni.

Presente all’incontro anche il segretario generale Enrico Verzari (anche lui generale).

Alla fine dell’incontro vi è stato anche il saluto coi membri del consiglio direttivo.