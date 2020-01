TERMOLI. Molte donne sognano bellissime ciglia magnifiche, ma non tutte le hanno. Pertanto, molti ricorrono all'aiuto dei maestri per l'estensione delle ciglia. Puoi farne a meno, se conosci alcuni trucchi. Ne abbiamo imparato alcuni dagli specialisti di Eveline Cosmetics e abbiamo fretta di condividerli con te!

Piegaciglia

Alcune donne hanno paura di usare il piegaciglia, perché c'è un mito che rovinano le ciglia. Infatti, oggi sono realizzati con materiali morbidi che agiscono molto delicatamente sulle ciglia. L'unica cosa che i maestri del trucco consigliano di acquistare piegaciglia sia grandi che piccoli, per usare quest'ultimo negli angoli degli occhi. Inoltre, gli specialisti raccomandano di riscaldare il piegaciglia con il phon, prima di usarlo.

Passaggi da seguire

C'è un errore nell'uso del piegaciglia. Molte donne usano prima il mascara e arricciano le ciglia. Sì, questo darà una piega migliore, ma la qualità del mascara si deteriorerà. Si sbriciolerà rapidamente o verrà parzialmente stampato sullo strumento. Pertanto, i truccatori raccomandano prima di usare il piegaciglia, e dopo - il mascara.



Primer nero

Le ciglia saranno più espressive e magnifiche, se usi non solo il mascara, ma anche il primer. Ma c'è un problema qui - la maggior parte dei primer sono bianchi. Naturalmente, puoi provare a dipingere completamente su una base del genere, tuttavia rimarrà il rischio che il primer bianco rimanga visibile da qualche parte. Pertanto, è meglio usare un gel trasparente o dare la preferenza a primer neri più rari.

Dalla radice alla punta

Uno degli errori più comuni quando si applica il mascara è la copertura irregolare. Non tutti pensano che le radici delle ciglia scarsamente colorate possano ridurre visivamente la lunghezza delle ciglia. Pertanto, vale la pena passare un po' più di tempo e tingere le ciglia dalla radice alla punta rispetto a soffrire di un complesso di inferiorità.

Mascara con microvilli

I piccoli vili sullo scovolino del mascara sono un bel vantaggio che aiuterà a trovare ciglia magnifiche anche per quelli con ciglia molto rare e corte. Grazie al fatto che i vili corti colpiscono anche le ciglia più corte, viene creato l'effetto di un doppio volume.

Movimenti dello scovolino

È noto che la maggior parte del mascara ha uno scovolino diritto, classico, ma le nostre ciglia sono curve e crescono in un arco. In questo caso, è meglio scegliere un mascara con un applicatore curvo, questo consentirà un'applicazione più uniforme e completa. Se non ce n'è, allora devi lavorare sodo e fare alcune manipolazioni con lo scovolino, girandolo e tingendo le ciglia con diverse angolazioni.



Enfasi sulle ciglia superiori

Oggi è di moda individuare le ciglia superiori e a quelle inferiori prestare meno attenzione. Per questo, è conveniente usare mascara di diversi colori. Ad esempio, per la parte superiore - un nero saturo e per quelli inferiori - un'ombra marrone o altra tonalità naturale.

Il segreto delle ciglia delicate

A causa del fatto che fuori la temperatura è più bassa , il mascara è più incline allo spargimento e alla “pesatura” delle ciglia. Inoltre, il mascara spesso si addensa nella sua bottiglia, il che rende difficile l'applicazione. Esistono diversi segreti per l'utilizzo nella stagione fredda. Prima di tutto, vale la pena scegliere prodotti impermeabili - hanno una consistenza più leggera, non si sbriciolano e si asciugano rapidamente. Inoltre, si consiglia di riscaldare leggermente il mascara in un bicchiere d’acqua calda.

L'uso di oli idrofili

Naturalmente, usare un mascara impermeabile è necessario con cautela e preferibilmente non tutti i giorni. Dal momento che non tutti i prodotti sono in grado di lavarli via, questo influenzerà direttamente la salute delle ciglia. Affinché rimangano tutti intatti e non soffrano durante la rimozione del trucco, è necessario utilizzare oli idrofili, che possono far fronte a cosmetici impermeabili senza problemi.