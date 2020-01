Asia Ruggeri del liceo di Guglionesi eccelle al Campionato nazionale delle lingue

GUGLIONESI. La studentessa Asia Ruggeri della classe V C del Liceo Linguistico di Guglionesi si è classificata tra i primi 30 alle selezioni del Campionato Nazionale delle Lingue organizzato dalla prestigiosa Università degli Studi Carlo Bo di Urbino che ha coinvolto più di 430 scuole su tutto il territorio nazionale con oltre 23000 test eseguiti per le 4 lingue.

La studentessa ha ottenuto il punteggio di 98/100 per la lingua spagnola collocandosi undicesima; la prova somministrata nel mese di Novembre 2019 consisteva in 60 quesiti di grammatica, comprensione di testi di diverso genere e uso della lingua di livello C1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

"Una studentessa educata, diligente, preparata e curiosa di apprendere, amante delle lingue e culture straniere e anche con una grande sensibilità artistica, insomma... un'allieva modello! - parole del professor Gianni Salvatore, il suo docente di spagnolo.

Molto soddisfatta la Dirigente dell'istituto Patrizia Ancora che afferma - Siamo davvero contenti del risultato raggiunto dalla nostra allieva a cui auguriamo un grosso in bocca al lupo per le finali che si terranno ad Urbino ad aprile. La nostra - continua la Dirigente - è una scuola molto attenta a fornire una formazione linguistica di qualità; numerosi infatti sono i progetti organizzati dall'istituto tra cui i corsi per le certificazioni linguistiche, gli stage all'estero, le mobilità Erasmus + ecc. Anche i dati Invalsi pubblicati a novembre 2019 dimostrano che i risultati raggiunti sono superiori alla media nazionale".

Ricordiamo, infine, che il Campionato Nazionale delle Lingue è inserito nel programma promosso dal Ministero dell’Istruzione per la valorizzazione delle eccellenze tra gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia .

Tra le sue finalità, riconoscere i risultati raggiunti dagli studenti meritevoli, ma anche richiamare l’attenzione sull'importanza delle lingue straniere sia per la crescita personale e l’integrazione interculturale sia per l'ambito lavorativo.