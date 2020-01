Borgo antico: i luoghi cambiano perché cambiano le funzioni

TERMOLI. Un attento gestore di stabilimenti balneari a fine stagione pone il massimo dell’impegnoa chiudere le strutture assicurandone la massima protezione per i mesi invernali. I rischi più comuni sono l’inclemenza meteorologica e i possibili vandalismi a causa di ladri professionali ma più spesso bande di ragazzini. Un attento gestore non abbandona lo stabilimento, periodicamente controlla che non ci siano danni; quando necessario li ripara e rinforza le difese. Stessa cosa avviene per le case stagionali. A volte, nelle giornate di sole, basta l’apertura di un paio finestre per scagionare il rischio di umidità. Si tratta, in tutti i casi, di manutenzione (straordinaria e/o ordinaria).



A Termoli il Centro Storico è come uno stabilimento balneare con la differenza che, dopo tre mesi di sfruttamento intensivo (con carichi superiori a quelli che dovrebbe sopportare), viene abbandonato per tutto il resto dell’anno. Fino all’estate successiva quando diventerà ancora un parco giochi o un villaggio turistico a sfruttamento incontrollato.

Gli episodi di vandalismo non sono una eccezione. Chi abita il Paese Vecchio è testimone di ripetuti danneggiamenti ma anche (questa è la novità) di furti, soprattutto a dispetto di anziani. Che le cose non vadano nel migliore dei modi lo si vede dalle sempre più frequenti sbarre alle finestre e dal proliferare di cancelli metallici, autorizzati e abusivi. Molte porte sono diventate lavagne dove vengono lasciate perle di saggezza e dichiarazioni d’amore. Molti amori, però, devono essere andati a buca se spesso i nomi sono conditi con epiteti che pare inutile riportare.

Vivere nel Paese Vecchio in estate non è facile per il continuo via vai di gente, coinvolta in una equivoca idea di tempo libero dove tutto è permesso; nelle altre stagioni viverci è diventato ancor più pesante e per molti aspetti rischioso.

A Termoli c’è una concreta prova della attuale complessità della “questione” dei centri storici: appare necessario e urgente fronteggiare le trasformazioni indotte da un turismo selvaggio e improvvisato con la proliferazione di B&B a utilizzo incontrollato[1]; dall’altra si pone la questione opposta, legata allo stato di abbandono in cui viene lasciato per lungo tempo, quando sono gli abitanti fissi e gli esercizi commerciali a subirne le conseguenze.

Le telecamere possono servire (ci sono tutte? funzionano? c’è chi le controlla? c’è chi interviene?) ma comunque non bastano perché quello che manca è una educazione civica diffusa.

Le soluzioni? Intanto cominciare a porsi seriamente il “problema Paese Vecchio”.

Utile può essere vedere cosa si sono inventati in altre città, copiare le idee migliori e avviare una seria sperimentazione anche a Termoli. Un caso interessante (ma non è l’unico) è offerto dall’esperienza in atto a Favara (Ag) dove è stata promossa una azione di valorizzazione del Centro Storico con un “lavoro non per le persone ma con le persone”. La gente è stata coinvolta in vari modi anche ricorrendo alla proposta di una SPAB. La sigla non si riferisce alla progettazione di un centro estetico ma significa “Società per Azioni Buone”.

In ogni caso, preliminare ad ogni intervento, dovrebbe essere una migliore conoscenza del Paese Vecchio. Si sono visti interventi improvvisati che, pur se formalmente gradevoli di fatto hanno tradito le caratteristiche strutturali, materiche e sociali degli edifici. Avviare una campagna di conoscenze per evitare la perdita di memoria, “l’Alzheimer della città” (Flick), potrebbe condurre a migliori decisioni per la valorizzazione e la gestione, capaci di costituire un supporto critico e operativo a vantaggio delle attività imprenditoriali e, non meno importanti, una tutela e vantaggi per la Comunità che vive il Paese Vecchio tutto l’anno.

[1] Spesso gli ospiti quando vanno via depositano tutti i residui nello stesso sacchetto perché non sono stati avvertiti dai proprietari su come si fa la raccolta differenziata.