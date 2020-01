I politici... non possiamo certo amarli, però possiamo prenderli per mano

TERMOLI. Lo pensiamo tutti amiamoli è un’esagerazione. Forse aiutiamoli provoca la reazione ma chi proprio loro? Certo tutti d’accordo utilizziamoli. Ma come?

Parto dalla sfida amiamo i nostri politici. Ma in realtà è un invito che ha uno scopo. Quello di avere mediante l’utilizzo dei politici il massimo dei risultati per il bene di termoli e dei termolesi. La tesi potrebbe sembrare assurda, invece è frutto di un calcolo. Ma andiamo per ordine.

Potrebbe sembrare una conversione personale da antipolitico ad amico dei politici.

Potrebbe sembrare di essere fuori di testa.

Potrebbe sembrare lo smemorato che non ricorda più i tanti attacchi fatti ai politici.

Potrebbe sembrare una provocazione.

Potrebbeessere il clima post natalizio che affratella tutti.

Ebbene niente di tutto questo. E l’invito ad amare i politici termolesi è frutto di logica e di volontà costruttiva.

La tesi è chiara e semplice. E mi sforzerò affinché sia chiara anche la dimostrazione.

L’obiettivo è di avere ottimi risultati per la bellezza e lo sviluppo di Termoli.

Il tutto è partito dalla mia affermazione ad un amico termolese “i politici vanno criticati aspramente e duramente” e dalla sua replica “ma tu vivi a Milano, qui noi stiamo tutti i giorni gomito a gomito”. Lì per lì mi convinse. In ragione della convivenza civile, aveva ragione lui.

Ma l’immagine del gomito a gomito mi si arrovellava in testa. E dopo qualche settimana mi fece capire che il criticare, stare vigili sul loro operato o sulla loro inerzia era inutile. Loro i politici diventano progressivamente sordi. Più li critichi e più il loro livello di sordità cresce.

Allora scattò la possibile efficacia di un approccio diverso:

invece di criticarli, affianchiamoli.

invece di aspettare da loro le soluzioni ai problemi,proponiamo noi idee e progetti. invece di attendere i frutti della democrazia rappresentativa (in genere pessimi a livello nazionale e locale) diamo luogo alla democrazia partecipata (a livello locale).

Ora siamo onesti. La democrazia rappresentativa è molto comoda per i cittadini. Quest’ultimi, fatto lo sforzo di selezionare e di votare, in relazione alla politica, mettono la pancia all’aria ed attendono i risultati dai loro rappresentanti

Quest’ultimi invece dopo aver fatto lo sforzo della campagna elettorale si dimenticano delle promesse fatte e si dedicano non alla risoluzione dei problemi, ma ai litigi interpartitici, alle dichiarazioni di facciata, alle proprie carriere e troppo spesso anche ai propri affari.

Invece la democrazia partecipata comporta un impegno per i cittadini. Un impegno civile gratuito, a latere del proprio lavoro, in favore del bene della comunità. Molti, se pur una minoranza, sono già impegnatiattraverso associazioni varie, ma spesso il rapporto con i politici è di soggezione, se non addirittura di dipendenza in funzione di permessi,concessioni o favori, se pur rivolti alla mission della propria associazione.

Ora politologi, sociologi, filosofi, sarebbero dei bravissimi autori di una lunga dissertazione su democrazia rappresentativa e democrazia partecipata, ma il sottoscritto, non appartenendo a nessuna di esse, ed essendo libero pensatore (status accessibile a tutti) intendo procedere sulla via del pragmatismo infarcita spero di buon senso.

Ed allora mi ritorna in mente quel gomito a gomito di cui sopra e che non ha nulla a che vedere con Lucio Battisti.

Un gomito a gomito che non dovrebbe significare e pertanto non diamoci fastidio.

Un gomito a gomito che dovrebbe dire mettiamo insieme idee e progetti.

Un gomito a gomito che non può sottrarre i politiciall’ascolto dei cittadini.

Un gomito a gomito che può evidenziare la lentezza nel prendere decisioni.

Un gomito a gomito che spinge i politici al ruolo attivo di sburocratizzatori.

Insomma un gomito a gomito che significa lavoriamo insieme. I cittadini ci mettono la creatività che sarà certamente maggiore di quella un gruppo di amministratori (non fosse altro per una ragione numerica). Mentre quelli di via Sannitica ci mettano l’impegno di ascoltare ed in quanto conoscitori degli iter burocratici ci mettano l’impegno di facilitatori o meglio di sburocratizzatori.

Insomma da parecchi lustri ci sono problemi che sembrano avere l’elisir di lunga vita con la complicità o inerzia dei politici, quasi ne fossero i vigilantes invece che i risolutori. Si pensi al problema del degrado e in particolare ai due siti di Palazzo Crema e l’ex cinema Adriatico.

Quindi, se, a livello locale, lo scenario costituito da tanti problemi irrisolti da lungo tempo ci porta alla mente l’immobilità del Mar Morto (almeno per il suo nome), non ci resta che cambiare il ruolo dei cittadini e quello dei politici.

I cittadini:avere idee e presentare soluzioni

I politici: ascoltare e sburocratizzare

Cittadini e politici insieme: realizzare

Se i cittadini concretizzassero il suddetto cambio di ruolo ( e quindi si indirizzassero alla democrazia partecipata) la prima parte in salita è fatta. Perché i due problemi da affrontare subito dopo ossia:

a. come i cittadini volenterosi si organizzano per produrre idee e progetti;

b. come si relazionano con i governanti di Termoli

troverebbero la loro soluzione grazie alla fantasia, al coraggio, alla determinazione dei cittadini stessi. Naturalmente nei prossimi interventi dirò le mie idee personali a riguardo,ma la loro validità sarà più o meno uguale a quella delle soluzioni auto prodotte dagli altri cittadini.

Prima di chiudere mi corre l’obbligo di porre il seguente interrogativo principe: la collaborazione auspicata tra cittadini e governanti può funzionare e dare i risultati attesi?

La risposta è senz’altro SI. Infatti. Pensiamo al top management di un’azienda di alto profilo. Di essa i risultati gestionali dipendono anche dai competitor, mentre nel caso di Termoli il successo dipende solo da Noi.

Luigi De Gregorio