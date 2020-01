TERMOLI. Poche decine di migliaia di euro per coltivare oltre 40 ettari di terreno di proprietà della Regione Molise. E’ questa la destinazione che da anni, orami, viene riservata a un lotto che avrebbe dovuto veder sorgere l’interporto, tra Termoli e Campomarino. Terreni al di qua del Biferno, sul versante termolese, racchiusi tra contrada Marinelle e la linea ferroviaria che costeggia la statale 16. Nel complesso sono 42,40 ettari, ma solo 40 coltivabili. Il resto versa in condizioni che possiamo definire scandalose, compresi alcuni casolari. Venerdì mattina siamo andati a fare un sopralluogo, contestualmente a un intervento di Vigili del fuoco e Carabinieri Forestali.

In fumo di tutto, sul lato sinistro guardando verso il mare. Ma di discariche abusive ne abbiamo contate almeno 4 di grosse proporzioni, con bitume, secchi di coloranti e altro. I terreni coltivati, a grano quest’anno, sono in ordine, ma ci sono questi focolai di degrado da bonificare assolutamente e magari inserire foto-trappole per impedire che i malfattori di sorta tornino a scaricare rifiuti, di varia classificazione, come se nulla fosse. Un fenomeno che sulla costa e in basso Molise è in vergognosa ascesa. Facciamo appello alla Regione Molise affinché si muovano in questo senso, mettendo in sicurezza catapecchie devastate da ladri e vandali, espropriate in precedenza.

Ragionamento a parte, quello del futuro che sarà riservato ai terreni, non crediamo che possa essere quella di uso agricolo in conto terzi.