​​«La “peregrinatio” delle reliquie di San Timoteo è una vera grazia di Dio»

TERMOLI. La “peregrinatio” delle reliquie di San Timoteo vescovo di Efeso e “vero figlio nella fede” (1 Tm 1, 2) di San Paolo Apostolo a Roma dalla nostra cattedrale di Termoli, è una vera grazia di Dio.



L’idea iniziale era che le reliquie del santo fossero offerte al culto dei fedeli di tutta la Chiesa nella Basilica di San Pietro Apostolo in Vaticano il 26 gennaio prossimo in occasione della Prima Domenica della Parola istituita da papa Francesco con la Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio il 30 settembre 2019, “Aperuit Illis”.

La prima Domenica della Parola coincide con la memoria liturgica in tutta la Chiesa Cattolica di Rito Latino dei Santi Timoteo e Tito.

Il Signore, sa bene come sorprenderci e quello che potrebbe sembrare una casualità, agli occhi dei credenti diviene una strada tracciata da Dio.

All’improvviso spunta, senza che nessuno lo avesse preventivato, nel percorso romano delle reliquie del santo vescovo di Efeso, la Basilica di San Paolo fuori le Mura che dell’Apostolo delle genti porta il nome e che ne conserva i resti mortali nell’attesa della Pasqua eterna.

Il padre e il figlio cosi si ricongiungono in una festa della tenerezza che la Parola di Dio ha reso possibile.

I rapporti tra la diocesi di Termoli – Larino e la Basilica di San Paolo Fuori le Mura sono millenari.

Leone Marsicano (detto anche Ostiense), fu monaco a Montecassino dove, su richiesta dell’abate Oderisio, redasse la “Chronica monasterii casinensis” (Cronicon Cassinese), cioè la storia del monastero da San Benedetto (529) all’abate Desiderio (1075), in tre libri ai quali Pietro Diacono aggiunse un quarto che parla dello stesso monastero dal 1075 al 1138 allargando però lo sguardo a tutta la Chiesa universale e all’impero.

Nel Cronicon, a proposito delle reliquie di San Benedetto, si racconta un avvenimento che riportiamo in breve (da “Cronaca Monastero Cassinese, Cifoli 2016, pp 225 – 229) : “ … Poiché abbiamo fatto menzione del corpo del beato padre Benedetto ci sembra cosa conveniente ricordare anche ciò che il santissimo padre si degnò di mostrare ad Adam … un giorno andato a Roma, come d’abitudine, …fu ospitato presso il monastero del beato Paolo apostolo il cui abate era allora il reverendo Leone. Un giorno,…l’abate domandò se fosse vero … che il corpo del beato Benedetto non riposava presso di noi; ma portato di nascosto oltralpi era stato lì traslato… Adam, mandato un gran sospiro, presa la mano dell’abate, lo condusse all’altare del beato apostolo Paolo;… Adam mise la mano sull’altare dicendo: ‘Per questo corpo del beatissimo Paolo, dottore delle genti, che qui senza alcun dubbio, tutto il mondo cristiano ritiene che riposi, ciò che ora vi dirò è la pura verità, senz’ombra di mendacio… Lo stesso santissimo Padre si degnò di apparirmi in visione dicendomi: ‘Perché o fratello Adam, … sei tentato di pensare cosi male di me come se io non giacessi qui col mio corpo? … Sii certissimo che io riposo qui con la sorella Scolastica e che qui debbo risorgere il giorno dell’ultimo esame; … ‘ Perciò quel che dicono, sappi che è tutto falso…” (Il Cronicon qui riassunto, continua con la testimonianza dell’abate di San Paolo Fuori le Mura, Leo che racconta di altri miracoli attestati da Adam da Montecassino).

Questa attestazione dell’autenticità delle reliquie di San Benedetto a Montecassino, ad opera dei santi Leo (da tutti riconosciuto come il Santo di San Martino in Pensilis) e Adamo (celebrato come il Santo di Guglionesi) gode ancora oggi di autorità nel mondo benedettino, condizionò il movimento dei pellegrini che continuarono a recarsi nel cenobio cassinese e non altrove per pregare sulla tomba del santo fondatore del movimento benedettino e della sorella, con tutte le conseguenze sociali, antropologiche ed economiche.

I Martiri Larinesi, Leo di San Martino in Pensilis e Adamo di Guglionesi, sono gli unici santi che hanno un culto nella Chiesa, nati nel territorio dell’attuale Diocesi di Termoli – Larino.

Il Vescovo Biagio D’Agostino, termolese DOC nel suo libro “Termoli e la Diocesi” ( Jovine, 1978. pp 399 - 400), racconta una storia vissuta in prima persona e che in questo frangente storico sembra testimoniare quasi una profezia: “Nella primavera del 1925 venne come visitatore del Seminario diocesano di cui ero Rettore, il Cardinale Schuster, in quel tempo però Abate di S. Paolo in Roma(abate a San Paolo fuori le Mura dal 1918 al 1929 nds). Desideroso di vedere l’antico reliquiario di cui gli avevo fatto cenno, appena lo vide e lo ebbe devotamente ad ammirare, pronunciò un giudizio che oggi ritengo come il primo riconoscimento dato dalla critica storica sull’autenticità delle Reliquie di S. Timoteo possedute da Termoli. Difatti il dotto e santo Abate Schuster mi disse: “Si può essere sicuri che la reliquia è autentica. … Questa reliquia non vi può essere contesa da nessuno”. … (saputo del ritrovamento di tutto il corpo di San Timoteo nds), continua il racconto: “Legato com’era in ispirito alla Basilica di S. Paolo, mi risulta che osò avanzare la preghiera di trasferire il Corpo del Discepolo a Roma per deporlo a fianco del Maestro Paolo … Alla delicata richiesta del Cardinale, Mons. Bernacchia rispondeva con amabile rifiuto e non potendo inviare tutto il Corpo, pregò il venerato Pastore della Chiesa di Milano di gradire un fragmento degli avanzi mortali del nostro Santo”.

Dal 17 al 25 gennaio il desiderio del Beato Ildefonso Schuster almeno temporaneamente si realizza.

L’arrivo delle Reliquie di San Timoteo nella Basilica Paolina di Roma sembrano l’apice di un cammino millenario, di intrecci di comunione che fanno bene alla nostra comunità diocesana, e non possono che essere seme per un frutto certo e abbondante di fede.

Le sorelle e i fratelli delle Chiese tutte che sparse per il mondo, si ritroveranno in San Paolo fuori le Mura in questi giorni per l’Ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani sentiranno con forza, anche per l’intercessione di San Timoteo, la nostalgia e il desideri dell’unità nella Chiesa.

Don Nicola Mattia