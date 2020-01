​Casinò live: cosa sono e come funzionano?

TERMOLI. Live, live e ancora live: sentiamo spesso questa parola, perché in un mondo oramai votato al digitale le distanze fisiche si annullano, consentendoci di partecipare dal vivo e in remoto a molte esperienze. Vi basti pensare alle videoconferenze, ma anche all’e-learning, che ci dà la possibilità di frequentare a distanza le lezioni universitarie. Gli esempi potenziali sono davvero numerosi, e tra questi troviamo anche il gioco d’azzardo e i casinò online, che oggi hanno implementato questa opzione, presentando delle opportunità davvero accattivanti per chi ha la passione del gambling. Di conseguenza, vale la pena di scoprire questa novità, e di capire cos’è e come funziona la modalità live applicata alle sale da gioco digitali.



Casino live, di cosa si tratta esattamente?

Per prima cosa, occorre specificare che non sono tanti i casinò che offrono questa opzione in Italia. Fra le piattaforme attrezzate troviamo un live casinò come quello di LeoVegas, per citarne uno, al quale è possibile accedere direttamente dal sito web. Detto ciò, cos’è e come funziona la modalità dal vivo? Non è affatto difficile da spiegare, e la via migliore per farlo è partire da un esempio pratico. Un utente potrebbe essere appassionato di roulette, e avere il desiderio di giocare ad una ruota vera, ma senza per questo lasciare la propria casa. Detto, fatto: basta collegarsi al gioco live di un casinò che mette a disposizione questa possibilità. Una volta iscritto, e dopo aver effettuato il consueto deposito, un giocatore può avviare un software particolare su quel sito, e vedersi “magicamente” teletrasportato in un casinò reale. Il merito va alle telecamere installate presso le varie sale e i tavoli, che consentono ai giocatori di vivere un’esperienza molto più immersiva, se messa a confronto con un semplice videogioco di gambling. A quel punto, l’utente ha la possibilità di fare le proprie giocate e di vederle concretizzare sulla ruota, con un croupier in carne e ossa che gestirà il tutto.

Perché scegliere la modalità dal vivo?

Il primo vantaggio lo abbiamo già visto, e si tratta dell’opportunità di godere di un grado di realismo davvero notevole, senza termini di confronto con gli altri videogame di gambling. Il tutto senza rinunciare agli altri vantaggi garantiti dal gioco d’azzardo online, come la possibilità di giocare da casa o addirittura da smartphone, se quella piattaforma lo consente. A seconda del sito scelto, i giocatori potrebbero trovare un casinò online dal vivo aperto 24 ore su 24 e sette giorni su sette, potendo quindi giocare a tutte le ore del giorno e della notte. Inoltre, vale la pena di spendere qualche parola anche sulla sicurezza: spesso gli utenti hanno una percezione negativa del gioco online, perché credono di essere truffati da software contraffatti. Ovviamente non è così, se si gioca ai casinò certificati, ma il live aggiunge un grado di rassicurazione se possibile maggiore, perché ruote e mazzi vengono gestiti da persone reali.