"Angeli azzurri" pronti a ogni emergenza: 7.436 i servizi della Misericordia nel 2019

TERMOLI. Col 2020 la Misericordia di Termoli entra nel 28esimo anno della sua storia a Termoli.

Come da prassi, ormai, nella prima parte di gennaio stiliamo un bilancio dell’attività compiuta sul territorio dagli “angeli azzurri” e anche il 2019 si è chiuso con un numero di interventi e servizi svolti davvero ragguardevoli.

Dalla sede di via Biferno, guidata sempre dal governatore Romeo Faletra, ci hanno trasmesso queste cifre.

Nel 2019 sono state 7.436 le attività portate a compimento e non solo riconducibili a quello dell’emergenza territoriale, ossia le due postazioni del 118 di Termoli e Montenero di Bisaccia, che comunque impegnano h 24 i volontari per 365 giorni l’anno per quasi 4.500 soccorsi prestati: 3.474 a Termoli e 959 a Montenero, a cui aggiungere quelle del servizio spiaggia.

Da ricordare che ormai da anni i medici non viaggiano più con l’automedica, ma sono ospiti all’interno delle ambulanze.

Dimissioni, ricoveri, visite specialistiche, trasferimenti, dialisi, disabili, assistenza alle manifestazioni, servizi scolastici, servizi sociali, presenza nei presidi ospedalieri, protezione civile e assistenza sanitaria il lungo elenco di interventi effettuato.

Oltre 20 missioni giornaliere. Se non ci fossero – volontari e Confraternita - bisognerebbe inventarli.