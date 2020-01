Voragine a Montecilfone, il sindaco scrive a Molise Acque e Protezione civile

MONTECILFONE. Voragine in via Roma a Montecilfone. In merito il sindaco Giorgio Manes ha scritto alla Protezione civile regionale per un sopralluogo e per coordinare la messa in sicurezza dell’area. «Dobbiamo fare tutte le verifiche del caso – ha affermato Manes - abbiamo da subito messo in sicurezza l’area ridando l’acqua al quartiere, adesso convochiamo anche la ditta che gestisce il gas metano, lì sotto ci sono tutti i sottoservizi, poi occorrerà fare un computo metrico per determinare quanti soldi ci vorranno per ripristinare poi fare un intervento di somma urgenza, ci vorrà forse una settimana.

Abbiamo dovuto chiudere la strada che va in centro deviando il percorso sia delle auto che quella dei pullman». «Con la presente – ha scritto lo scorso 9 gennaio il primo cittadino a tutti gli enti competenti - facendo seguito a precedenti ed urgenti segnalazioni tra cui l'ultima datata 23 dicembre scorso, prot.n. 8832, e con cui si evidenzia l'urgenza a ristabilire la regolare funzionalità del serbatoio, in quanta questo paese continua a subire danni alla rete idrica comunale e a creare disagi e pericoli alla comunità».

La voragine si è formata alle 19 del 9 gennaio scorso, in via Roma, in pieno centro abitato. «Fortunatamente non ha provocato danni ai passanti. Si precisa che la voragine si è formata, come nelle altre occasioni a seguito della rottura della rete idrica per la problematica di cui sopra evidenziata. Si precisa che questo Comune ha provveduto a mettere in sicurezza l'area interessata dal dissesto, vietando la circolazione sia agli automezzi che ai pedoni. Si evidenzia che in prossimità della voragine ci sono abitazioni e tra cui l’unico ambulatorio medico del paese. Per quanto segnalato sopra si chiede con estrema urgenza rapporto tecnico regionale e degli altri Enti in indirizzo ognuno per la propria competenza».