Col nuovo teatro è stato tutto un altro Natale a Ururi

URURI. Il consigliere con delega alla cultura Emiliano Plescia traccia un bilancio degli eventi e manifestazioni messi in campo nel periodo natalizio, ben 15 giorni di eventi tra giochi per i più piccoli, concerti ecc, tuttieventi che sono il frutto di un percorso pensato e deciso in questi anni di programmazione. Un percorso che è stato un po’ un crescendo di spettacoli che hanno sempre più alzato l’asticella coniugandosi alle diverse fasce della popolazione e al territorio.

Perché- ribadisce il delegato alla cultura- una programmazione seriaè anche promozione del territorio che così non viene soltanto pubblicizzato con eventi istituzionali come visite ufficiali ecc. ma anche grazie a spettacoli, concerti, eventi culturali che fanno da volano al territorio. In quest’ottica, gli eventi natalizi organizzati sono stati impegnativi ma proficui, frutto di un lavoro di bilancio certosino che ha fatto dell’espressione “con minor risorse il massimo risultato” il suo mantra. Fondamentale è stato lo scambio proficuotra l’amministrazione e le associazioni del loco ma anche di fuori che ha permesso a gruppi, band ecc. di venire ad Ururi ed esaltare il contesto ururese. Dunque un lavoro di squadra che ha permesso di stilare una programmazione di 15 giorni dando spazio al divertimento (Babbo Natale, Befana, Mago Salem) ma anche alla cultura, all’educazione ambientale.

L’evento denominato “Plastic Free” si inserisce perfettamente in questo contesto. Anziché fare il classico regalo natalizio ai bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e grado di Ururi, è stata loro regalata una borraccia in alluminio per cominciare a farli entrare in un’ottica ambientalista che miri al contenimento, se non alla completa eliminazione, degli sprechi.L’evento “Lomi Tombolen” (giochiamo a tombola) è servito ad aggregare più fasce della popolazione nello stesso contesto.

Era facile vedere la persona anziana accanto al bambino o accanto alla casalinga dando anche una certa visibilità al territorio grazie alle aziende e agli esercizi commerciali che hanno messo in palio dei premi. Anche la Pro Loco si è impegnata nell’organizzazione di eventi “sperimentali” come l’aperitivo cenato in compagniadei “Dark Side-Pink Floyd Cover Band e Simply Michael-The Bublé Cover Band” presso il teatro comunale, struttura imponente e bellissima che, per anni, è stata una cattedrale nel deserto. Qui il delegato alla cultura fa un inciso che esula un po’ dall’argomento inerente la programmazione natalizia ma che ci tiene a sottolineare. Noi-dice-abbiamo ereditato soltanto cattedrali nel deserto, scatole vuote che nessuno aveva il coraggio di aprire e rendere fruibile ma che tutti inserivano come priorità nei loro programmi elettorali.

Gli unici ad aver saputo dare un seguito agli annunci elettorali siamo stati noi inaugurando prima il Caffè Letterario che si voleva rendere fruibile attraverso bandi che puntualmente andavano deserti, in seguito la biblioteca comunale intitolata alla professoressaMaria Tersa Marinelli ed infine aprendo il teatro comunale che rischiava di andare in malora, dando dapprima la disponibilità alle associazioni sportive che ne facessero richiesta. Questi tre plessi hanno anche permesso di contestualizzare gli eventi nel luogo più consono. Un ringraziamento particolare va anche al gruppo in lingua arbereshe “Yllazet Te Regjenda” che si sono esibiti in una serata di beneficienza a favore della popolazione albanese colpita dal terribile sisma.

Questo spettacolo di beneficienza ha ricordato da un lato lo spirito di solidarietà tipico del Natale ma anche da dove veniamo e quali sono le nostre radici. Un giudizio finale per ciò che è stato realizzato alquanto positivo, sia a livello di esperienza personale che a livello di partecipazione cittadina che, in fondo, è quello che più conta. Questa risposta incoraggiante da parte della gente e quindi questa programmazione, questo modus operandi che risulta vincente getta le basi per nuovi eventi culturali che verrannorealizzati nei mesi prossimi!