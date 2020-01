Conduttura idrica sottomarina danneggiata alle Tremiti, «Si ripari alla svelta»

ISOLE TREMITI. Di sabato scorso la rottura della condotta sottomarina che eroga acqua ai cittadini dell'isola di San Nicola, alle Tremiti. Trascorsi alcuni giorni, i residenti, ancorché non tanti, sono comunque costretti a ricorrere all'autobotte. Il danno alla tubazione era stato causato dalla nave cisterna.

«L'autobotte è arrivata il giorno dopo con a disposizione circa 10.000 litri di acqua a disposizione dei pur sempre pochi, ma sempre cittadini dell'Isola di San Nicola - riferisce uno degli abitanti - non esistono cittadini di serie A e serie B, per questo ci auguriamo che il danno causato dalla nave cisterna sia ripristinato entro i "quattro giorni" indicati dal sindaco in modo che il flusso idrico riprenda il suo servizio al cittadino.