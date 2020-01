Operazione anti-incivili, a Campomarino si controlla il contenuto delle ecoisole

CAMPOMARINO. Ieri mattina, presso Campomarino Lido, è stata effettuata verifica sulla qualità della raccolta differenziata ed è stato controllato il contenuto per ogni singolo contenitore presente nelle ecoisole. «Alla presenza del DEC (direttore esecuzione del contratto), dei rappresentanti della ditta Giuliani, della Polizia Locale, del Responsabile del Servizio Ambiente del Comune, abbiamo provveduto anche alla apertura delle buste per scovare qualche incivile e sanzionarlo» fa sapere l'assessore all'Ambiente del Comune di Campomarino, Antonio Saburro.

«Il materiale rinvenuto è stato consegnato alla Polizia Locale che provvederà alla verifica e alla successiva eventuale sanzione, perché anche se un'ecoisola non funziona (per motivi diversi), non si possono lasciare i rifiuti fuori, ma semmai si va a conferire nelle altre funzionanti. E' stata anche l'occasione per poter programmare come selezionare le persone che sono autorizzate al conferimento, perché, lo ricordo a tutti, le ecoisole non sono per chi riceve il servizio di porta a porta (anche se residente al Lido...se non per vera necessità) e neanche per chi abita in paese o nelle contrade, ma per chi viene saltuarimante al Lido e non ha possibilità di mettere il mastellino fuori perch§ magari il giorno dopo va via».