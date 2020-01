Lavori in corso al porto di Termoli Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Competenze in campo per risolvere i problemi emergenziali al porto di Termoli.

Affidato dalla Regione Molise l’appalto alla società InMare srl, quest’ultima, che si occupa direttamente della sistemazione delle scogliere scivolate in mare, che stanno a protezione del molo dove sorge anche il depuratore, entra in scena anche la società Astra Spa per il rifacimento del manto stradale che si era gonfiato ed era stato interdetto, il viale della Guardia costiera.

Un sub-appalto alla ditta specializzata per ripristinare la viabilità ormai chiusa da 2 anni (dal 18 gennaio 2018).

«Stiamo aspettando la relazione del geologo per iniziare a scavare nel manto stradale e riempire soffioni con misto cementato e per finire bitumare e rifare il marciapiede, l'escavatore sta già sul posto pronto a lavorare», ci dice chi opera nel cantiere.