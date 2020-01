San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

San Timoteo parte per Roma: il pellegrinaggio Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Due dirette dall'interno della Cattedrale e dall'esterno, da piazza Duomo fino in via Roma, dove la teca col corpo di San Timoteo è stata caricata nell'auto scortata dalla Polizia di Stato, che arriverà oggi pomeriggio a Roma.

Termolionline segue la partenza del pellegrinaggio in terra capitolina e al Vaticano, che terrà banco fino a domenica 26 gennaio, quando ritornerà a Termoli.

Ecco il programma generale del Pellegrinaggio del Corpo di San Timoteo dalla Cattedrale di Termoli alle Basiliche di San Paolo e San Pietro a Roma. Altri eventi sono stati organizzati dalla Basilica di San Paolo e possono essere consultati all'indirizzo www.basilicasanpaolo.org/.

Programma generale

17 gennaio 2020: ore 9.30 Cattedrale di Termoli: Momento di preghiera in preparazione al Pellegrinaggio presieduto dal vescovo Gianfranco De Luca; ore 10.30 partenza delle reliquie per Roma; ore 15.30 Basilica di San Paolo fuori le Mura: Accoglienza da parte della Comunità monastica dell'urna contenente il Corpo di San Timoteo.

17-25 gennaio 2020: Basilica di San Paolo fuori le Mura: permanenza dell'urna sull'altare della Confessione per tutto l'Ottavario di preghiera per l'Unità dei cristiani.

22 gennaio 2020: Pellegrinaggio diocesano. A Roma sulla Tomba di Pietro ore 9.30 Aula Paolo VI: partecipazione all'udienza generale con il Santo Padre Francesco; ore 12.30 Basilica di San Pietro: Professione di Fede e celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca. Nel pomeriggio sarà possibile venerare il Corpo di San Timoteo esposto nella Basilica di San Paolo fuori le Mura.

25 gennaio 2020: ore 17 Basilica di San Paolo fuori le Mura Secondi Vespri Solenni Ecumenici presieduti dal Santo Padre Francesco

26 gennaio 2020: Domenica della Parola di Dio; ore 7 Trasferimento delle reliquie di San Timoteo nella Basilica di San Pietro in Vaticano; ore 10 Celebrazione eucaristica presieduta dal Santo Padre Francesco; ore 18 Chiesa di San Timoteo Termoli: accoglienza delle reliquie in città. Celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Gianfranco De Luca Benedizione dei Lettori della Parola. Al termine processione di rientro in Cattedrale e canto del Te Deum.