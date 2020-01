GUGLIONESI. Ieri, giovedì 16 gennaio, nel pomeriggio, il Liceo di Guglionesi ha aperto le porte al territorio per proporre un momento di approfondimento e orientamento alle famiglie e agli studenti alle prese con la scelta delle scuole superiori. I tre Licei di Guglionesi, Liceo Economico Sociale, Liceo Linguistico e Liceo delle Scienze Umane sono noti sul territorio grazie ad una proposta formativa solida, capace di coniugare tradizione e innovazione, ed in grado di inserire i propri studenti in una dimensione moderna ed internazionale. L’Istituto ha visto negli ultimi anni una crescita esponenziale dei suoi iscritti, a fronte di una popolazione studentesca sempre più esigua, che per molti istituti del contesto ha comportato una significativa perdita di classi.

Grande affluenza, dunque, per l’Open Day tenutosi ieri.Le famiglie e gli studenti, provenienti da diversi Comuni del territorio basso-molisano, hanno incontrato e salutato la Dirigente Scolastica, prof.ssa Patrizia Ancora, che li ha accolti ed ha presentato loro i risultati straordinariamente positivi in termini di esiti delle prove Invalsi, riconoscimenti nazionali (Debate, Hackathon), riconoscimenti europei (Etwinning, Erasmus, ecc.) e in molti altri settori, dall’atletica alle nuove tecnologie.

Le famiglie hanno poi visitato i laboratori in cui i ragazzi ed i docenti hanno presentato le peculiarità di ciascun corso di studi e, di seguito, scortati dall’entusiasmo degli studenti del biennio, che hanno voluto in massatestimoniare l’orgoglio e il senso di appartenenza alla loro scuola, si sono recati negli altri workshop: dalla palestra, dove alcuni studenti si sono esibiti in coreografie ed esercizi di atletica, guidati dalla prof.ssa RuscianoAntonella (segmenti dello spettacolo teatrale che era stato allestito dalla scuola nello scorso Dicembre, presso il Teatro Fulvio) al laboratorio info-linguistico dove alcune docenti madrelingua hanno presentato diverse idee innovative adottate dalla scuola , che hanno permesso negli anni di ottenere importantissimi risultati ed aderire alla rete nazionale delle scuole delle Avanguardie Educative.

Il clima accogliente e l’entusiasmo hanno fatto da costante sfondo al pomeriggio, permettendo ai partecipanti alla giornata di chiarire dubbi o confermare orientamenti riguardo una scelta così delicata come è quella che i ragazzi dovranno fare al termine del primo ciclo di istruzione.

Soddisfatta la Dirigente Scolastica che ha tenuto a ringraziare tutti, docenti, studenti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi, per l’impegno, l’armonia, il coinvolgimento e la partecipazionedimostrati.